Kot so sporočili iz Tehnološkega parka Ljubljana, ki s Slovenskim podjetniškim skladom organizira dogodek, je prvi dan namenjen temam, ključnim za rast startupov. To sta povečanje zasebnih naložb v tvegani kapital in prenos znanstvenih prebojev na trg. Poudarek je na tesnejšem povezovanju znotraj regije ter na lažjem, hitrejšem in cenejšem vstopu mladih podjetij na trge.

Konkretni nasveti in odgovori na vprašanja Udeležence dogodka, ki ga soorganizirajo tudi ABC pospeševalnik, Ljubljanski univerzitetni inkubator in Poslovni angeli Slovenije, bodo poleg gospodarskega ministra Zdravka Počivalška nagovorili direktorica Slovenskega podjetniškega sklada Maja Tomanič Vidovič, podpredsednica Evropske razvojne banke Lilyana Pavlova ter predsednika obeh evropskih združenj poslovnih angelov Peter Cowley in Luigi Amati. Sledili bodo 20-minutni paneli s strokovnjaki, vlagatelji in odločevalci, ki bodo ponudili konkretne nasvete in odgovore na bistvena vprašanja, povezana z razvojem zagonskih podjetij v naslednjih letih.

Sestanki med vlagatelji in mladimi podjetji Sredin del konference bo namenjen individualnim sestankom med vlagatelji in mladimi podjetji. Vlagatelji, prisotni na konferenci, zastopajo zgodnje kapitalske sklade in zasebne angelske skupine, ki razpolagajo z več kot dvema milijardama evrov naložbenega potenciala, so izpostavili v tehnološkem parku. Spomnili so, da je najboljšim slovenskim startupom na voljo tudi sofinanciranje Slovenskega podjetniškega sklada, ki omogoča podvojitev zasebne investicije. S tem lahko podjetje poleg 600.000 evrov, ki jih je pridobil od zasebnega investitorja, pridobi dodatnih 600.000 evrov od Slovenskega podjetniškega sklada, kar po njihovih navedbah zniža tveganja za poslovne angele, startupu pa omogoči hitrejšo rast.

Slovenski startup ekosistem med najbolj razvitimi Slovenski podjetniški sklad je v zadnjih desetih letih podprl več kot 800 mladih podjetij in projektov z več kot 70 milijonov evrov prek različnih finančnih mehanizmov. Slovenski startup ekosistem s kombinacijo finančnih spodbud, konvertibilnih posojilih in tveganega kapitala sodi med najbolj razvite v Evropi, so še poudarili v tehnološkem parku.