Bratko Bibič, harmonikar in skladatelj: Med harmonikami je lahko hrupno

Harmonikar, skladatelj in magister filozofije Bratko Bibič je bil prvi v Sloveniji, ki je v 70. letih harmoniko začel igrati drugače, kot so jo vsi drugi. Njegovo raziskovanja in dekonstrukcije so se začeli z Markom Brecljem na YU Boom Rock festivalu v Hali Tivoli, takrat še na orglice, z Andrejem Trobentarjem v skupini 6 km/uro in etno-punk-jazz zasedbo Begnagrad. Nekaj let je igral v mednarodni zasedbi Nimal group, v devetdesetih veliko nastopal solistično, v duetu z Ottom Lechnerjem, mednarodnim harmonikarskim kvintetom Accordion Tribe in skupino Bratko Bibič & The Madleys. V teh skupinah in drugih projektih je sodeloval s soustvarjalci newyorške down-town scene. Zanimajo ga avantgardni redukcionizem, izumljanje ljudskih viž, jazz, eksperiment, resna glasba, vedno pa tudi širši konceptualni razmislek.