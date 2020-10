Na Voglu prvi smučarji

Oktobrski sneg, ki je ponekod pobelil tudi doline, je smučišče Vogel v Bohinju pokril z več kot 50 centimetrov debelo snežno odejo. Minuli konec tedna so zato obiskovalcem omogočili prve smučarske zavoje v letošnji zimski sezoni. Poleg nihalke, ki je v smučarski center prepeljala tudi svežega zraka željne sprehajalce, so za smučarje uredili nekaj smučarskih prog in zagnali prve žičnice. Na 45-centimetrski snežni podlagi so smučarji lahko, kot so zapisali na spletni strani tega smučišča, uporabljali sedežnico in progo Brunarica, odprt je bil tudi otroški poligon. Kako bo z obratovanjem smučišča v nadaljevanju, predvsem v povezavi z novimi ukrepi vlade ob vnovični razglasitvi epidemije, pa nam iz uprave smučišča še niso zaupali. pe