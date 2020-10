V nedeljo je bila po 2637 testiranjih za novi koronavirus okužba potrjena pri 537 ljudeh, kar je 20,4 odstotka vseh testiranih. Hospitaliziranih je 289 bolnikov s covidom-19, 55 se jih zdravi na intenzivni negi. En bolnik s covidom-19 je umrl. Pojavljajo se precej močna žarišča, ki izstopajo od drugih občin. Takšen primer je recimo Kamnik, kjer je bilo včeraj 40 okužb, pa tudi v Škofji Loki, Radovljici, v Slovenj Gradcu, v Trebnjem, in tudi v Domžalah. Bolnišnično oskrbo v tem trenutku potrebuje 234 bolnikov. Še 55 jih potrebuje intenzivno nego, skupaj pa imamo v bolnišnicah danes že 289 bolnikov. Umrli sta dve osebi.

• NIJZ: Tudi v Primorsko-Notranjski in Goriški regiji 14-dnevna pojavnost okužb v rdečem

- Kacin: Vlada na dopisni seji sprejela omejitev druženja nad šest ljudi in prepoveduje gibanje ponoči

- Hojs: Tudi iz oranžne regije od torka prepovedan izhod, prav tako povsod prepovedane poroke, maše, prireditve ...

- Hojs: Omejitev gibanja bo veljala od 21. do 6. ure, omejitev začne veljati v torek ob 21. uri

- Hojs: Koriščenje rezervacij v hotelih ni več izjema pri prehajanju regije

»Včeraj zvečer je vlada razglasila epidemijo na celotno ozemlju Slovenije, ob tem je upoštevala slabšanje epidemioloških razmer po Evropi in oceno svetovalne skupine ministrstva za zdravje, da je epidemijo potrebno razglasiti čimprej,« je uvodoma dejal Kacin. S tem so vzpostavljeni pogoji za aktiviranje načrta za ukrepanje v pogojih epidemije. Za ustrezno nagrajevanje posameznih služb in posebej najbolj izpostavljenih. Prav tako pravna podlaga za sprejem drugih bolj učinkovitih ukrepov za zajezitev hitre rasti števila okuženih.

Danes je začel delovati vladni klicni center z informacijami o novem koronavirusu. Njegovo aktiviranje je v skladu z včerajšnjo razglasitvijo epidemije (080-1404, klic iz tujine +386 147-87-550). Vlada sicer še ne zapira trgovskih centrov, frizerskih in kozmetičnih salonov ter ne ustavlja javnega prometa.

Po razglasitvi epidemije aktiviran državni načrt zaščite in reševanja

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je po tistem, ko je vlada v nedeljo zvečer izdala odlok o razglasitvi epidemije covida-19 za vso državo, danes zjutraj izdal sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Ta omogoča, da poleg zdravstvenih in drugih služb država uporabi tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, bo ministrstvo za zdravje izdajalo strokovna priporočila in o njih tekoče obveščalo poveljnika Civilne zaščite, slednja pa bo zagotovila potrebno število strokovnih sodelavcev, ki bodo zagotavljali ustrezen operativen odziv glede na razvoj razmer in potrebe po zaščiti, reševanju in pomoči ter podporo poveljnikom in štabom Civilne zaščite.

Vsi organi, ki so določeni v državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh, so v skladu z omenjenim načrtom dolžni izvajati aktivnosti ter upravi za zaščito in reševanje vsak dan do 17. ure posredovati poročilo o razmerah, aktivnostih in izvedenih ukrepih.

Z aktiviranjem državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh so aktivirani tudi načrti zaščite in reševanja na ravni regij in občin, izpostave in regijski štabi pa izvajajo naloge v regijah ter morajo o tem prav tako dnevno poročati vodstvu uprave.