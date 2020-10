Predsedniku LMŠ Marjanu Šarcu se zdi neprimerno primerjati razglasitev epidemije ob koncu njegovega mandata in tokratno razglasitev epidemije. To je po njegovih besedah tako, kot »bi primerjali kočijo in vesoljsko ladjo«. Dodal je, da gre za tehnični ukrep, ki omogoča aktivacijo civilne zaščite. Priznal je, da so tudi sami takrat delali napake, a je bila njihova komunikacija enotna.

»Zaman je v nedeljo zvečer spet ljudi begati z izrednimi in nočnimi sejami. Vsak ukrep je treba sporočiti vsaj 24 ur prej, pa še to je malo,« je dejal in poudaril, da morajo imeti ljudje čas, da se na ukrepe pripravijo.

Predsednica SD Tanja Fajon je izrazila skrb zaradi komunikacije predsednika vlade. »Najprej nagovor ljudstvu, razmeroma pomirjajoč, potem pa čez dobro uro na twitterju, precej v Trumpovem stilu, razglasitev: čaka nas epidemija. Ljudem ni bilo jasno, kako se bo ponedeljek začel,« je pojasnila in dodala, da se ji zdi to zelo nespoštljivo.

Vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec pa je Janšev nedeljski tvit ocenil kot nekaj, česar nismo videli nikjer na svetu. »Ne moreš na tak način tako resnih stvari komunicirati,« je bil jasen Vatovec.

Tudi Maša Kociper (SAB) je opozorila, da po prejšnji teden sprejetih strožjih ukrepih ob nedeljskem tvitu predsednika vlade ni bilo jasno, kaj pravzaprav epidemija prinaša. »V tem smislu je komuniciranje vlade silno nejasno, prinaša zmedo,« je dejala. Ob tem je sicer poudarila, da moramo vsi spoštovati vladne ukrepe, ne glede na to, ali se z vsemi strinjamo.

Gora ventilatorjev, a brez zmogljivosti, da bi jih uporabili Šarec pa je opozoril na premalo domišljene in premalo konsistentne ukrepe. Ob tem se je vprašal, zakaj omejitev prepovedi gibanja od 21. ure, ko pa nočni mir sicer velja od 22. ure. »Ukrepi morajo slediti logiki in neki zdravi pameti,« je dejal. V opoziciji sicer po njegovih besedah niso proti ukrepom, kot so razkuževanje rok, nošenje mask, ohranjanje medosebne razdalje, saj da gre za logične ukrepe. Vatovec pa je na vprašanje, ali je policijska ura prestrog ukrep, odgovoril, da ne bi govoril o tem, kaj je strogo in kaj ne, ampak predvsem o tem, da te stvari niso bile sporočene na ustrezen način in dovolj vnaprej. Vlada je imela nek načrt ukrepanja, ki se ga očitno ne drži. V opozicijski četverici sicer ocenjujejo, da se vlada v preteklih mesecih ni uspela dovolj pripraviti na drugi val epidemije. Šarec je ob tem spomnil na očitke, ki jih je bila deležna njegova vlada, da je nepripravljena. »Zdaj imamo pa okužbe, ki rastejo v nebo,« je dodal. Fajonova se je vprašala, zakaj v času od prve razglasitve epidemije nismo uspeli zagotoviti ustreznih zmogljivosti v bolnišnicah. Opozorila je, da imamo na eni strani »goro ventilatorjev«, nimamo pa zmogljivosti, da bi jih uporabili. Tudi Vatovec je prepričan, da vlada v sedmih mesecih ni naredila nič in da se v bistvu z epidemijo ni ukvarjala, ampak da so njene prioritete drugje. Tudi Kociprova ocenjuje, da smo zamudili mirno poletno obdobje, da bi pripravili scenarije za jesen. »Zdaj sredi oktobra klicati na pomoč ljudi, kot so upokojeni zdravniki in upokojene medicinske sestre, je morda prepozno,« je prepričana. Šarec in Fajonova sta zagotovila, da se aktivnosti za koalicijo ustavnega loka zaradi epidemije ne zmanjšujejo. Po navedbah Fajonove so pospešili pogovore, z epidemiologi in drugimi zdravniki pa so pripravili alternativen nabor ukrepov, kako upravljati z razmerami zaradi covida-19. Šarec pa je na vprašanje, ali so že blizu skupnega programa, odgovoril, da tega ne komentira, saj da tudi ko greš na Kamniško sedlo, je videti zelo blizu, pa je hkrati še zelo daleč.