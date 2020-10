Namreč, v tviteraškem okolju, kjer se Janša zadnje čase počuti najbolj domače, se ga je prijel vzdevek Twito; zasluga naše raziskovalne sekcije pa je v tem, da je odkrila, da si je to ime nadel sam in ga »prodal« širši javnosti skozi tvite svojih zaveznikov. Namreč, ime Twito mu je izrazito všeč, ker ga spominja na slavnega voditelja naše bivše države (njegovega imena sicer ne smemo izgovoriti, da ne tvegamo kakšne negativne presoje ustavnih sodnikov), ki ga je starejši del populacije oboževal, ker jim je dal službe, stanovanja ter poceni kredite in počitnice, njihovi otroci pa so mu nosili štafeto mladosti, mu ob cestah mahali z zastavicami, peli herojsko klanjajoče se pesmi in plesali zanj na stadionih.

Kaj bi naš Janez dal, da bi dosegel to stopnjo slave med lastnimi prebivalci! Naj bo torej njegov novi vzdevek prvi korak na tej trnovi poti do večne slave.