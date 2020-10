V 14. etapi sta potekala dva boja. Tisti za etapno zmago in tisti pomembnejši za rožnato majico. Po 13 etapah je imel Almeida (Deceuninck-Quick-step) 40 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Nizozemcem Wilcom Keldermanom (Sunweb) in 49 pred Špancem Pellom Bilbaom (Bahrain-McLaren).

Razmerja moči so se po slabih 45 minutah na razgibanem terenu od Conegliana do Valdobbiadeneja dodobra spremenila, največ pa je pridobil Američan Brandom McNulty (UAE Team Emirates), ki je s sijajnim kronometrom in končnim tretjim mestom v etapi z 11. v skupnem seštevku napredoval kar na četrto mesto.

Almeida je s šestim mestom zadržal rožnato majico, prednost pa je pred tekmeci še povišal. Najbližje mu je še naprej Kelderman, ki pred nedeljsko gorsko etapo zaostaja 56 sekund. Tretji je še naprej Bilbao, ki pa je v primerjavi z vodilnim Portugalcem izgubil več kot minuto in sedaj zaostaja za dve minuti in 11 sekund.

Peti je v skupnem seštevku domači up Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), ki upa na italijanski preobrat v zadnjem tednu Gira. V skupnem seštevku »morski pes iz Messine« zaostaja dve minuti in pol, sedem sekund pa ima pred njim prednosti McNulty.

V boju za etapno zmago sta se pomerila moštvena kolega pri Ineos Grenadiers, Ganna in Avstralec Rohan Dennis. Zadnja svetovna prvaka v kronometru je po polovici trase ločilo le pet sekund, letošnji svetovni prvak iz Imole pa je nato pritisnil na plin in v cilj prišel s časom 42:40 in za 26 sekund prehitel Dennisa za še tretjo etapno zmago na prvem Giru v karieri.

Zelo dobro se je odrezal tudi Jan Tratnik. Slovenski specialist za vožnjo na čas je v dresu moštva Bahrain-McLaren v cilj prišel kot tretji, nato pa je izgubil še sedem mest in končal kot deseti z zaostankom natanko dveh minut za Ganno. Drugi slovenski predstavnik Domen Novak (Bahrain-McLaren) je bil s časom 50:11 daleč zadaj na 120. mestu.

V nedeljo bo na sporedu etapa z gorskim ciljem na Piancavallo (185 km). Začela se bo v bazi italijanskih zračnih sil.