Vrhunska tretja četrtina je bila več kot dovolj, da so košarkarji Cedevite Olimpije v 3. krogu lige ABA dosegli drugo zmago. Split se je v prvem polčasu pokazal kot čvrst nasprotnik, a v nadaljevanju ni zmogel držati koraka s kakovostnejšim nasprotnikom. Ljubljančane v torek čaka tekma 4. kroga evropskega pokala proti Trentinu, v četrtek pa preložena tekma 2. kroga jadranskega tekmovanja proti Primorski.

»Bojim se, da nam bo energije zmanjkalo na kakšni od prihodnjih tekem,« je po torkovi zmagi proti Gran Canarii, na katero so prišli naravnost iz karantene, izpostavil trener Olimpije Jurica Golemac in dobro vedel, kaj govori. Sinočnjo tekmo v Tivoliju proti Splitu so Ljubljančani začeli v krču, na drugi strani pa naleteli na pripravljenega in trdnega tekmeca, ki ni popuščal niti za ped. Hrvaško moštvo, v katerem igrajo sinova dveh košarkarskih legend Velimirja Perasovića in Stojka Vrankovića Ivan Perasović in Antonio Vranković ter občasni slovenski reprezentant Blaž Mesiček, se je lahko na zmaje temeljito pripravljalo od ponedeljka, ko je na kolena spravilo FMP. Zdelo se je, da igralci trenerja Ivice Skelina poznajo vsako potezo nasprotnika, ki je zaostajal praktično vso prvo četrtino, v drugi pa se nekoliko prebudil in zagospodaril na tivolskem parketu. A ne dovolj, da bi si nabral višjo prednost. Povsem drugačna slika je sledila v drugem polčasu. Zmaji so se na začetku tretje četrtine »strgali z verige« in na krilih jeklene obrambe zlahka polnili koš nasprotnika. Po slabih petih minutah, ko so povedli za 21, so že odločili vprašanje o zmagovalcu, tako da je lahko Golemac v nadaljevanju ponudil zajetnejši minutaži mladima Danu Duščaku in Roku Radoviću.

»Začeli smo slabo v obrambi, ko pa smo dvignili ritem, se je odprlo tudi v napadu. Napadalno na začetku nismo imeli samozavesti, zato smo jih dobili po glavi. Igralci se po dobri zmagi hitro sprostijo, a ko so dojeli, da morajo stopiti na plin, smo pokazali pravi obraz. Split je prišel s težkega razporeda, mi pa smo z glavami že pri Trentinu,« je povedal Golemac.

Primorska še naprej brez okrepitev Pričakovalo se je, da bo Primorska, potem ko se je v zadnjem trenutku rešila pred propadom, hitreje dopolnila moštvo. Tako pa ima trener Andrej Žakelj še naprej kakovostno precej skromno zasedbo. Koprčani so resda med tednom v državnem prvenstvu visoko ugnali Podčetrtek, a bo gostovanje pri Igokei precej zahtevnejši zalogaj. Če ne drugega, dobiva v tem obdobju veliko priložnosti za igro mladi Jurij Macura, kar je zagotovo razveseljiv podatek za prihodnost slovenske reprezentance. »Igokea ima v svojih vrstah izvrstne posameznike. Iz tekme v tekmo igrajo boljše, zato nas čaka težka preizkušnja. Ekipa je zelo fizična in izkušena, vendar pa menim, da se moramo bolj kot na nasprotnika osredotočiti na svojo igro in igralce. Pripravili se bomo po najboljših močeh in naredili vse za morebitno presenečenje,« sporoča Andrej Žakelj. Vrstni red: C. zvezda, Mornar, Olimpija, Budućnost in Mega po 2-0, Split 1-2, FMP in Borac po 1-1, Partizan, Zadar in Cibona po 0-2, Krka, Primorska in Igokea po 0-1.