Zaradi kritičnih epidemioloških razmer so se organizatorji Festivala Borštnikovo srečanje včeraj odločili, da festival ustavijo ter izvedbo glavnine letošnjega programa – vključno s celotnim tekmovalnim programom – preložijo do prihodnjega leta. Predvideno sinočnje slovesno odprtje z gostujočo predstavo Plameneča voda v izvedbi baleta HNK Ivana Zajca z Reke se je tako spremenilo v zaključno prireditev, na kateri so podelili tudi Borštnikov prstan igralcu Petru Boštjančiču.

»Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in sprejetih ukrepov smo v soglasju z ministrstvom za kulturo in Mestno občino Maribor sprejeli zahtevno odločitev, da ne izvedemo osrednjega dela 55. festivala Borštnikovo srečanje s tekmovalnim programom,« so sporočili iz SNG Maribor. »Festival je bil pripravljen na izvedbo v teh zahtevnih okoliščinah, ohranjali smo visoko stopnjo prilagodljivosti in imeli pripravljenih več scenarijev,« pa je dodal umetniški direktor festivala Aleš Novak. »A zaradi skokovitega porasta okužb, ki so zašle tudi v umetniške ansamble in ekipe, so se začele vrstiti odpovedi predstav v jedrnem delu programa, tudi v tekmovalnem izboru, ob tem pa je večina slovenskih gledališč ustavila svoje javno delovanje. Nadaljevanje izvajanja programa v takih okoliščinah – če bi bilo sploh mogoče – bi bilo povezano s številnimi tveganji, hkrati pa bi zaradi odpovedi nekaterih predstav porajalo tudi dileme o verodostojnosti letošnjih festivalskih nagrad.« gb