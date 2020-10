Zadnja pika: Linč uspešnih

Da države, nastale po razpadu Jugoslavije, nikakor ne postanejo balkanske Švice, so krivi novinarji medijev globoke države. Ti lakaji informacijskih fosilov komunistične propagande, ki še vedno pogrešajo državno vime, plansko ekonomijo in pisanje po nareku lokalnih in republiških cekajev, ti pisuni, izgubljeni v novem pogumnem svetu, ki ne razumejo niti osnov sodobne kapitalistične ekonomije, kaj šele zahtevnih poslovnih operacij, brez katerih ni ne blaginje ne razvoja.