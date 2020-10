»Bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je še dodal predsednik.

Svetovna trgovinska organizacija (WTO) je EU v torek odobrila uvedbo dodatnih carin v vrednosti štiri milijarde dolarjev (3,4 milijarde evrov) na ameriško blago in storitve kot povračilni ukrep zaradi državne pomoči proizvajalcu letal Boeingu.

V Bruslju in Airbusu so po objavi odločitve pozvali k poravnavi, ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer pa je napovedal, da bo Washington »intenziviral« pogovore z Brusljem. »Združene države so odločene najti rešitev v tem sporu,« je poudaril.

WTO je odločitev sprejela leto dni za njeno odobritvijo Washingtonu, da lahko z dodatnimi carinami kaznuje Bruselj zaradi njegove pomoči Airbusu. Spor med EU in ZDA zaradi pomoči letalskima proizvajalcema se je pred WTO začel leta 2014, ko je Washington obtožil Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo in Španijo, da z nedovoljeno pomočjo subvencionirajo Airbusovo proizvodnjo.

Leto pozneje se je EU pritožila, da je Boeing od ameriške vlade prejel 19,1 milijarde evrov nedovoljene pomoči med letoma 1989 in 2006. Družbi sta se zapletli v številne spore, ki so pristali pred WTO.