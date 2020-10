»Spet smo žrtveno jagnje krize,« je po pisanju časopisa Le Monde dejal Olivier Darbois, predsednik sindikata, ki združuje različne uprizoritvene ustanove.

Nedavno je namreč francoska vlada v rdečih regijah uvedla policijsko uro, ki z nekaterimi izjemami prepoveduje državljanom zapustiti domove po 21. uri. Ker je to ura, ob kateri se Parižani običajno šele odpravijo z doma v restavracije, kina, gledališča in k prijateljem, je to za njihov način življenja veliko hujši udarec, kot si ga je mogoče predstavljati v drugih državah. Potem ko so se poleti gledališča ponovno odprla, občinstvo pa se je začelo vračati, razumejo kulturniki sedanji ukrep, ki seveda dopušča matineje in predstave do 21. ure, kot norčevanje: ljudje delajo tja do sedmih in zgodnjih predstav nikakor ne bi ujeli, dopoldne pa le upokojenci.

Zanimivo je, da je tudi ministrica za kulturo Roselyne Bachelot menila, da »je manj tvegano iti v gledališče kot na večerjo k prijateljem«, in celo Emmanuel Macron je priznal, da imajo gledališke dvorane zelo učinkovite sanitarne protokole in so gledalci dobro zaščiteni. A policijska ura ne pozna izjem in ravno zato ji prebivalci ostro nasprotujejo. tlp