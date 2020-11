Igor Žužek se je rodil 26. novembra 1960 v Škofji Loki. Po končani osnovni šoli je obiskoval ljubljansko gimnazijo Šentvid, nato pa se je vpisal na študij biologije na biotehniški fakulteti. V tem času se je za osem let zaposlil v banki, vseskozi pa je bil dejaven tudi kot amaterski igralec na Loškem odru v Škofji Loki. Leta 1992 se je odločil, da gre v Moskvo na študij igralstva; tam je diplomiral leta 1996, zatem pa se je vrnil v Slovenijo, kjer se je naslednje leto zaposlil v celjskem gledališču.

V matični hiši je od takrat oblikoval na desetine žanrsko raznovrstnih vlog; med drugim je svoj talent v nekaj zadnjih sezonah izkazal v drami Bele Pinterja Naše skrivnosti, črni komediji Pesmi živih mrtvecev avtorja in režiserja Matjaža Zupančiča, drami Rose Bernd nemškega nobelovca Gerharta Hauptmanna v režiji Mateje Koležnik, tragediji Williama Shakespeara Romeo in Julija v režiji Matjaža Zupančiča ter v otroški predstavi Jakec in breskev velikanka Roalda Dahla in Davida Wooda režiserja Matjaža Latina. Nazadnje je nastopil v komediji Vsak glas šteje avtorice Ize Strehar v režiji Ajde Valcl, ki je bila premierno uprizorjena novembra lani.

Ves čas je ostajal tudi v stiku z ljubiteljskim gledališčem: na amaterskih odrih je kot režiser pripravil na desetine predstav, deloval je tudi kot mentor v gledaliških šolah v Kranju, Škofji Loki in drugod. Posnel je še več kot 20 kratkih in celovečernih filmov ter odigral nekaj epizodnih vlog v televizijskih nanizankah – med drugim v filmu Lahko noč, gospodična (2011) v režiji Metoda Pevca, komedijah Kruha in iger (2011) Klemna Dvornika in Čefurji raus! (2013) Gorana Vojnovića ter filmih Zapelji me (2013) Marka Šantića in Pot v raj (2014) Blaža Završnika, pa tudi v televizijskih serijah Jezero in V imenu ljudstva ter v koprodukcijskem filmu Vinka Möderndorferja Zastoj. kul