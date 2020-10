V novi tovarni televizorjev bodo možnost zaposlitve najprej ponudili sodelavcem iz proizvodnih tovarn v Gorenju, imeli bodo torej možnost, da se prezaposlijo v novo tovarno. Prezaposlitve v Hisense Europe Electronic bodo v Gorenju nadomeščali z novimi zaposlitvami, so danes sporočili iz Hisense Gorenja.

Poleg proizvodnih delavcev bodo tudi del strokovnega kadra iskali v podjetjih skupine Hisense Europe, bodo pa v obeh primerih priložnost za zaposlitev prav tako dobili tudi drugi, zunanji kandidati. Novo zaposleni delavci v proizvodnji bodo v tovarni televizijskih aparatov z usposabljanjem začeli 15. decembra.

Tovarno vzpostavljajo v nekdanji proizvodni hali HZPA znotraj proizvodnega območja Gorenja, naložba v tehnološko opremo pa bo vredna sedem milijonov evrov.

V prvi fazi bodo na štirih proizvodnih linijah izdelali dva milijona televizijskih aparatov letno, nato načrtujejo, da bodo zmogljivost in število linij v naslednjih fazah do leta 2023 povečevali skladno z zahtevami trga do skoraj štirih milijonov aparatov letno.

V Hisense Gorenju so prepričani, da bo vzpostavitev proizvodnje televizijskih aparatov Hisense prispevala ne le k zmanjšanju lokalne brezposelnosti, temveč tudi h krepitvi inovativnosti, širitvi proizvodnih aktivnosti, trajnostnemu razvoju ter večji konkurenčnosti in internacionalizaciji.

"Ustvarjanje večjega števila novih delovnih mest v Savinjsko-šaleški regiji ima še dodatno težo v luči procesa prestrukturiranja premogovne regije. Dodaten potencial razvoja regije predstavlja tudi možnost vzpostavitve lokalne dobaviteljske mreže, kar je zlasti pomembno za področje malega gospodarstva," so še navedli v Hisense Gorenju.