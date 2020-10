Da je bil Veszprem nesporni favorit včerajšnje tekme ob Blatnem jezeru, so potrjevale tudi kvote na največji svetovni stavnici. Na zmago Madžarov je bila zgolj 1,01 (za vloženih sto evrov zaslužek le en evro), na Slovence pa kar 21 (2100 evrov). Verjetno so le največji utopisti stavili na goste, ki so nastopili brez poškodovanih Davida Razgorja (mišica) in Žige Mlakarja (gleženj), oslabljeni pa so bili tudi gostitelji, ki niso mogli računati na Rusa Danila Šiškarjeva, Norvežana Kenta Robina Tönnesena in Francoza Kentina Maheja.

Veszprem, ki ima za letošnjo sezono prodanih več kot 3000 sezonskih vstopnic, je stvari na igrišču hitro postavil na svoje mesto. Že po enajstih minutah je imel prvič pet golov prednosti (9:4), v predzadnji minuti prvega polčasa kar osem (18:10), za nameček pa so pivovarji nekaj pred tem ostali brez levorokega ostrostrelca Matica Grošlja, ki je zaradi neposrednega udarca z roko v obraz Danca Rasmusa Laugeja Schmidta upravičeno dobil neposredni rdeči karton. Tudi v drugem polčasu se je nadaljevala rokometna igra mačke z mišjo, za premiernih plus deset (23:13 v 35. minuti) pa je poskrbel 30-letni desnokrilni igralec Gašper Marguč, nekdanji član Celja Pivovarne Laško, ki od leta 2014 nosi Veszpremov dres.

Kljub visoki prednosti domači niso popuščali, njihova rekordna prednost pa je trikrat znašala kar 15 golov (36:21, 37:22, 39:24). Madžari so na svoji 13. tekmi v tej sezoni dosegli že 13. zmago (devet v domači ligi, štiri v ligi prvakov), Celjani pa so doživeli najvišji letošnji poraz med evropsko elito – pred tem v Barceloni za 14 (28:42). Toda slovenske prvake prva ura resnice v Evropi čaka v sredo, ko gostujejo v Zagrebu, ki ima – tako kot tudi pivovarji in Motor iz Zaporožja – še vedno točkovno ničlo.