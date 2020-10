Delovno srečanje so tokrat posvetili trajnostnim vidikom in izboljšani učinkovitosti dela pri energetskih sanacijah stavb, pri tem pa posebno pozornost posvetili pomenu strojnih nanosov različnih gradbenih izdelkov, ki jih na trgu ponujajo ugledni proizvajalci gradbenih materialov.

Praktične prikaze so v sodelovanju s predstavniki trgovskega podjetja Superkem izvajali inštruktorji nemškega podjetja Wagner, za predstavitve pa je izdelke prispevala družba JUB. Podjetje Xella je tokrat udeležencem srečanja predstavilo svojo učinkovito toplotno izolacijo Multipor, ki so jo za potrebe uspešne energetske prenove objektov v podjetju razvili že pred dvema desetletjema in je v tem času prejela že vrsto ekoloških nagrad.

GBC Slovenija si na slovenskem trgu prizadeva spodbujati trajnostno gradnjo in se zato osredotoča predvsem na energijsko uspešnost ne le pri novogradnjah, pač pa tudi pri obnovi obstoječih stavb. Po besedah predsednika UO združenja dr. Iztoka Kamenskega to vključuje vgradnjo ali uporabo sodobnih in izboljšanih, energijsko varčnih gradbenih materialov, ki pomembno vplivajo na življenjsko dobo objektov, hkrati pa manj obremenjujejo okolje in povečujejo njihovo energijsko učinkovitost. Prav ta trajnostna merila v svoje razpisne pogoje za pridobitev subvencij ali kreditov za okoljske naložbe vključuje tudi Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, ki jih je implementiral v ukrepe, povezane v izvedbo toplotne izolacije fasade ter celovite energetske obnove. Tako morajo zaključni sloji fasadni površini nuditi kakovostno funkcionalno zaščito, materiali pa s svojimi lastnostmi kakovostno kljubovati vplivom iz okolja. Svoje okolju prijazne in energijsko varčne izdelke je tokrat izvajalcem predstavila tudi družba JUB, ki razvija in trgu ponuja trajnostne sistemske rešitve v dejavnosti gradbeništva.

Kamenski je na srečanju poudaril, da je treba posebno pozornost posvetiti novim pristopom, ki bodo izvajalcem, med njimi prav fasaderjem in slikopleskarjem, pomembno olajšali delo pri sanaciji objektov. Sodelovanje družb Superkem in Wagner pomeni tako korak naprej v teh prizadevanjih, saj jim ponuja rešitve za hitro in kakovostno izvedbo zaključnih del na objektih. Podjetje Wagner je na trgu prepoznavno po svojih inovativnih in tehnološko visoko razvitih črpalkah za strojne nanose notranjih zidnih ter fasadnih barv, lakov ter premazov, izravnalnih mas, gradbenih lepil, zaključnih ometov in drugih sorodnih izdelkov. Sistemi za strojno nanašanje so uporabniku prijazni, saj s svojo priročno mobilnostjo omogočajo enostavno rokovanje ter skladiščenje ob nizkih stroških vzdrževanja in servisiranja.

Družba JUB je tako na srečanju v Mariboru skozi predstavitve njihovih in svojih inštruktorjev prikazala možnosti strojnega nanosa različnih izdelkov iz svojega prodajnega programa za profesionalne uporabnike, od dekorativnih zaključnih slojev ter fasadnih in notranjih barv JUPOL do izravnalnih mas JUBOLIN ter barv za les in kovino. Posebej so udeležencem predstavili tudi sistemsko rešitev za sanacijo razpok na dotrajanih delih ovoja objekta z obnovitvenim barvanjem, ki z uporabo elastomernega premaza Revital Primer NG ali Revital Crack Repair predstavlja cenejšo alternativo celostni prenovi fasade objekta.

Miloš Kmetič iz podjetja Xella je udeležencem predstavil prednosti njihove učinkovite paroprepustne in kapilarno aktivne notranje izolacije Multipor, difuzijsko odprtega sistema s sposobnostjo prevzemanja odvečne vlage iz prostora, ki je enostavna za vgradnjo in s svojimi lastnostmi stavbi daje večjo vrednost. Multipor je kot mineralna toplotna izolacija iz porobetona negorljiva in izdelana na okolju prijazen način. Ta gradbeni material, izdelan iz mineralnih surovin, kot so apno, pesek, cement in voda, je primeren tudi za ponovno predelavo, toplotnoizolacijske plošče pa bodo objekt ščitile tudi pred mikroorganizmi, glivami in plesnijo. Kmetič je njihovo uporabo priporočil za izvedbo na spomeniško zaščitenih in vseh drugih objektih, kjer izolacija z zunanje strani zaradi omejitev ni mogoča. (ktm)