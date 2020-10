Za resne prebojne rešitve je združevanje znanosti, raziskav in tehnologije nujno. Tako je pot na trg za vsak rezultat krajša, kot če bi vsak poskusil proces voditi od začetka do konca sam. To je bil tudi začetni izziv centrov odličnosti: na skupnih projektih od prvega trenutka delati skupaj. Raziskovalci in inženirji. V zadnjih desetih letih je bil na področju sodelovanja, ki je vedno učinkovitejše, narejen korak naprej. Vedno bolj se znamo pogovarjati, govoriti isti jezik in imeti pred sabo isti cilj: funkcionalen rezultat na trgu. Delujemo sicer na področju biotehnologije, natančneje biofarmacevtske proizvodnje in protimikrobnih učinkovin. Partnerje združujemo zelo premišljeno in z namenom, da z združevanjem znanj hitreje prenesemo rezultate raziskav in razvoja na trg. Kot še sedem drugih centrov odličnosti smo bili ustanovljeni z znatno finančno podporo države in Evropske skupnosti.

Zlasti je to pomembno, če sodelovanje iz katerega koli razloga postane zahtevnejše. V takih trenutkih te deljenje skupnega cilja veliko hitreje in z manj škode potegne naprej. Skupaj si močnejši. Od leta 2017 smo na dveh največjih slovenskih razvojno-raziskovalnih projektih s področja biotehnologije združili vse slovenske najpomembnejše igralce. Razvili smo diagnostične metode in naprave za hitro ugotavljanje koncentracije zdravila v krvi pacientov in inovativen proizvodni proces za gensko zdravilo, ki ga je razvil Onkološki inštitut. Razvili in pripravili smo tudi antibakterijske učinkovine za zdravljenje okužb ortopedskih vsadkov.

Ko je bil COBIK ustanovljen, so bili pogoji za cvetenje podjetništva drugačni. Pogumnih in uspešnih slovenskih podjetnikov ni bilo toliko, vendar smo imeli srečo, da so nekateri naši ustanovitelji že imeli uspešne zgodbe. Jasno so kazali, da lahko globalni uspeh z vztrajnostjo, predanostjo in znanjem dosežemo tudi iz Solkana ali Ajdovščine, ki ju ni bilo prej na nobenem visokotehnološkem ali znanstvenem zemljevidu. To trmo so vsadili tudi nam. Predvidevam, da je vsak preboj lažji v okoljih z večjo kritično maso, kjer imaš boljši dostop do vseh virov, začenši s kadri, pa naj gre za Ajdovščino, Solkan ali Slovenijo, v primerjavi z okolji z več podjetniške tradicije.

To bi morali vprašati 'kuharja'. Veliko let spremljamo BIA Separations in s podjetjem sodelujemo. Naši ustanovitelji so od začetka. Vsakomur, ki je kdaj koli sodeloval z njimi, je takoj jasno, da je v podjetju neskončno veliko znanja, tudi takega, ki ni vzniknilo nikjer drugje na svetu. Za ta uspeh se je ekipa z dr. Alešem Štrancarjem trmasto in predano bojevala dve desetletji. Še zlasti biotehnološko podjetništvo je tek na dolge proge. Potrebno je neverjetno veliko področnega znanja, zmožnosti uvideti nove rešitve, pa tudi veliko odrekanja, najverjetneje tudi neprespanih noči.

Izkoriščamo znanje in izkušnje, pridobljene v zadnjih desetih letih, jih povezujemo z znanjem in tehnologijo drugih partnerjev, s ciljem razviti cepivo za covid-19 in hkrati tehnološko platformo, ki bi ob naslednjem izbruhu omogočila bistveno hitrejši odziv in razvoj cepiva v bistveno krajšem času. Trenutno smo v fazi karakterizacije različnih formulacij cepiva. To je korak v razvoju, ko določamo, katera oblika glavne komponente cepiva je najenostavnejša za učinkovito proizvodnjo in je hkrati najstabilnejša ter zagotavlja dolgotrajno imunost.