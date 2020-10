Nikoli pa se pušk ne meče v koruzo tedaj, ko imaš opravka z močnim in pretkanim političnim nasprotnikom. S takšnim, ki ima bogate izkušnje iz političnih porazov in zmag. S takšnim, ki obvlada in uporablja vse prvine političnih spopadov, od devete kolone do mamljivih ponudb prestopnikom v drugi tabor.

Metanje pušk v koruzo ima lahko tudi usodne posledice za njihove lastnike. To se zgodi, ko o zapletu, ki nastane po odmetavanju pušk, odloča predsednik države. Ta brez zadržkov, če je le mogoče, vedno izbere desno politično opcijo. Pri tem ga ne moti vzpostavljanje avtoritarnosti niti zloraba ključnih institucij države. Legitimnost upravljanja države, uresničevanje naprednih zamisli in blaginja ljudstva za predsednika države niso prednostna vprašanja.

Ko samorazpustitev Šarčeve koalicije tehtamo s pravimi merili, se odgovor ponuja kar sam po sebi. Odločitev prvaka stranke LMŠ razkriva politično nezrelost in naivnost, pa tudi veliko mero neodgovornosti. Odmetavanje puške v koruzo, ker da ta ne deluje, je jalov izgovor. Zakaj? Ker mora biti največja skrb vsakega politika – lastnika puške, da puška deluje. Vse, kar se po samorazpustitvi koalicije slabega dogaja v državi in večini njenih prebivalcev, je bilo predvidljivo in pričakovano. Prav tako tudi prestop političnih strank SMC in DeSUS v nasprotni tabor. Obe stranki sta že pred prestopom bolj ali manj opustili svoje osnovne programske zamisli.

Iniciativa skupine razumnikov, ki jo je predstavil Jože P. Damjan, za koalicijo ustavnega loka izraža prepričanje avtorjev, da morajo napredne sile slovenske družbe ukrepati zdaj in takoj, sicer Slovenije leta 2022 ne bo mogoče več prepoznati. Rešiti moramo le še problem odvrženih pušk. Brez njih ni mogoče oživiti koalicije, ki naj bi preprečila zdrs Slovenije v neliberalno demokracijo in na pot brez vrnitve.

Pričakujem, da bodo prvaki opozicijskih političnih strank svoje puške, ki že dolgo zapuščene čemijo v shrambah, takoj vzeli v roke in jih usposobili za bridki boj z političnimi nasprotniki, ki ogrožajo blaginjo prebivalcev Slovenije.

Janez Krnc, Litija