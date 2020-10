Trump zaostaja v anketah za demokratskim predsedniškim kandidatom Josephom Bidnom in okužba s koronavirusom je zanj prišla ob najbolj nepravem času, saj mu je preprečila zborovanja, ki njemu in podpornikom vlivajo energijo.

Glede na ankete je bila predsednikova okužba le še pika na i konca predsedniškega mandata, vendar se Trump ne predaja in bo skušal presenetiti, kot mu je to uspelo leta 2016.

Florida je ena od ključnih zveznih držav, ki bodo odločile zmagovalca predsedniških volitev ZDA. Trump je leta 2016 na Floridi zmagal in republikancem je leta 2018 uspelo obdržati guvernerja ter oba zvezna senatorja.

Do izbruha pandemije je kazalo, da bo Florida tudi letos republikanska, nato pa so prišle nesrečne Trumpove izjave o koronavirusu, ki da »praktično nikogar ne ogroža, razen starih in bolnih«.

Florida je polna upokojencev, ki imajo dovolj časa za udeležbo na volitvah, in Trump je s svojim odnosom do pandemije glede na ankete izgubil to volilno telo. Pred kratkim so celo v upokojenski republikanski trdnjavi Floride The Villages opazili povorko vozičkov za golf z napisi v podporo Bidnu.

Rekel, da bo poljubil vse navzoče Svojim navdušenim privržencem je Trump zatrdil, da je sedaj imun za koronavirus in se počuti izjemno mogočnega. Na grozo zdravstvenih strokovnjakov je potem dejal, da se bo sprehodil med množico in poljubljal vse po vrsti, od žensk do moških. Tega na srečo potem ni storil. Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci opozarja, da so okrevajoči bolniki verjetno res nekaj časa imuni, vendar obstajajo primeri ponovnih okužb po nekaj tednih ali mesecih. Trumpov nastop je bil zanj nenavadno kratek - le 18 minut, s Floride pa se odpravlja potem naprej v Pensilvanijo, Iowo, Severno Karolino in Wisconsin. Vse to so države, ki jih je leta 2016 osvojil in v katerih sedaj zaostaja v anketah. Kako bo ta tempo vplival na predsednika, ki okreva za covidom-19 ni jasno. Ampak Trumpov zdravnik Scott Conley sodeluje pri zagotavljanju, da je z njim vse v redu. Po Trumpovem slovesu od Washingtona je sporočil, da je imel dva zaporedna negativna testa, skupaj z ostalimi podatki pa sklepa, da predsednik ni nevaren okolici.

Fauci: Trumpovo ravnanje išče probleme Drugi zdravstveni strokovnjaki so glede tega izjemno skeptični, demokrati pa so, kot je bilo pričakovati, izjemno kritični. Predsednik Trump danes v Sanford prinaša nič drugega kot nepremišljeno obnašanje, retoriko, ki deli in podžiga strah. Podobno nevarno je tudi to, da nima nobenega načrta za obvladanje virusa, ki je vzel življenja 15.000 Floridčanov. Tudi Fauci, ki se je pritožil, ker je Trumpova kampanja uporabila njegove iz konteksta vzete izjave za politični oglas, je dejal, da takšno Trumpovo obnašanje naravnost išče probleme. Trump pa se še naprej obnaša, kot da virus v ZDA ni zahteval več kot 214.000 življenj in v ponedeljek se je spet norčeval iz Bidna, ki na svojih dogodkih uveljavlja socialno distanco. Podpornikom je spet zagotovil, da virus izginja, čeprav vsi podatki kažejo, da okužbe spet naraščajo, ljudje pa še naprej umirajo.