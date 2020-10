Lansko leto so Nobelovo nagrado za ekonomijo prejeli Abhijit Banerjee, Esther Duflo in Michael Kremer za raziskave na področju boja proti revščini.

Med letošnjimi favoriti je sicer bilo več ameriških ekonomistov, med njimi tudi raziskovalka neenakosti in ženske delovne sile Claudia Goldin in nekdanja direktorica IMF Anne Krueger. Kot možni kandidati so se omenjali še Paul Milgrom, Robert Wilson in Paul Slovic, Kanadčan David Card in Francoza Thomas Piketty ter Olivier Blanchard.

Letošnjo razglasitev si lahko ogledate tukaj: