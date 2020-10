Kot je pojasnila žirija za podeljevanje Nobelove nagrade, lahko znanstveniki s to tehnologijo, znano tudi kot genske škarje, spreminjajo DNK živali, rastlin in mikroorganizmov z izredno veliko natančnostjo. Ta tehnologija je revolucionarno vplivala na znanosti o življenju, prispevala k novim terapijam za zdravljenje raka in bi lahko uresničila sanje o zdravljenju dednih bolezni, so pojasnili.

Emmanuelle Charpentier je odkrila molekulo tracrRNA, ki jo nekatere molekule uporabljajo za svojo zaščito, tako da izločijo okužen del DNK. Nato se je povezala z Jennifer Doudna, s katero sta ta proces poustvarili v epruveti.

51-letna Charpentierjeva in 56-letna Doudna sta šesta in sedma ženska, ki prejmeta ugledno nagrado za kemijo. Razdelili si bosta denarno nagrado v vrednosti deset milijonov švedskih kron oz. 950.000 evrov.