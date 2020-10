V torek bo na severovzhodu zmerno do pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po kotlinah osrednje Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo od v alpskih dolinah okoli -4, drugod od -2 do 6, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo na vzhodu še deloma sončno, drugod se bo oblačnost povečala, ponekod v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno s padavinami.

Vremenska slika: Hladna fronta se je pomaknila nad osrednji Balkan, nad Alpe se od zahoda širi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje priteka s severnimi

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo ob Jadranu in v krajih zahodno od nas delno zjasnilo, drugod bo še bolj oblačno, padavine bodo dopoldne ponehale tudi v krajih vzhodno od nas. Ob severnem Jadranu bo pihala burja. V torek bo pretežno jasno, v krajih vzhodno od nas pa bo ostalo precej oblačno, tam bo dopoldne rahlo deževalo.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. V torek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.

Sneženje povzročalo precej težav na Koroškem in Gorenjskem

Sneženje, skupaj z dežjem in vetrom, je v nedeljo in v noči na danes na višje ležečih območjih Koroške povzročalo precej težav. Zaradi podrtih dreves je zaprta regionalna cesta Solčava-Črna na Koroškem, zaradi podrtih električnih drogov je del območja brez elektrike. Sneženje je težave povzročalo tudi na Gorenjskem, cesta čez Vršič je zaprta.

»Napovedi meteorologov so se na žalost uresničile. V višje ležečih predelih Koroške je zapadlo veliko mokrega snega, ki povzroča lomljenje dreves, predvsem listavcev. Veliko cest je zaradi podrtih dreves neprevoznih in neprehodnih,« je pojasnil vodja slovenjgraške območne enote Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) Branko Gradišnik.

Sodelavci ZGS po krajevnih enotah že zbirajo informacije o posledicah, bodo pa terenski delavci ZGS s pregledovanjem gozdov in natančnejšim ocenjevanjem škode začeli, ko bodo to dopuščale razmere. Po doslej zbranih podatkih so najhujše razmere v Zgornji Mežiški dolini, kjer je zapadlo največ snega. Ob tem je Gradišnik opozoril, da je v trenutnih razmerah zaradi lomljenja drevja gibanje v gozdovih nevarno.

Po podatkih republiškega centra za obveščanje se je na območju občine Črna na Koroškem na regionalno in lokalne ceste podrlo več dreves, ki so ovirala promet. Eno drevo je padlo na osebno vozilo, vendar nihče ni bil poškodovan. Podrlo se je tudi več električnih drogov, zato je del območja brez električne energije. Posredovali so gasilci in dežurni delavci Elektra Celje, ki odpravljajo posledice.

Podobno je bilo na območju občine Mežica, kjer je območje Brega ostalo brez električne energije. Med drugim so gasilci dostavili agregat v objekt, v katerem so nastanjeni uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem.

Več dreves se je podrlo tudi na območju občin Prevalje, Ravne na Koroškem, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Na območju Prevalj je na Nicini na lokalno cesto zdrsnil zemeljski plaz v velikosti okoli 80 kvadratnih metrov. Gasilci so ga prekrili s folijo in kraj zavarovali, navaja center za obveščanje.

Zaradi sneženja imajo težave tudi na Gorenjskem. Po podatkih centra za obveščanje se je v nedeljo na območju občine Bohinj zaradi sneženja podrlo več dreves, ki so ovirala promet in zaprla nekaj lokalnih cest. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet, zimska oprema pa je obvezna na cestah Jereka-Pokljuka in Krnica-Mrzli studenec-Rudno polje ter na prelazih Predel, Korensko sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh, navaja prometno-informacijski center za državne ceste.

Skupno so po podatkih republiškega centra za obveščanje zaradi novozapadlega snega morali posredovati gasilci desetih gasilskih enot, in sicer na skupno 21 lokacijah, na terenu pa so bili tudi delavci cestnih in komunalnih služb in delavci Elektra.

Gasilci in druge službe so posredovali tudi zaradi obilnega nedeljskega deževja. Po podatkih centra za obveščanje so v nedeljo zaradi deževja prejeli obvestila o skupno 36 dogodkih v občinah Brezovica, Celje, Domžale, Dravograd, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kočevje, Ljubljana, Laško, Lenart, Postojna, Prevalje, Radeče, Slovenske Konjice, Šentilj, Škofljica, Tržič, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zreče in Žalec.

Meteorna voda je v večini primerov zalila prostore oziroma ogrožala objekte. Zaradi razmočenega terena so se sprožili manjši zemeljski plazovi, eden od teh ogroža stanovanjsko hišo. Na terenu je posredovalo 33 gasilskih enot, od tega tri poklicne. Tudi preko noči so odpravljali posledice poplav.