Vojvodinja Meghan lani najljubša tarča spletnih trolov

Britanski princ Harry in vojvodinja Meghan sta bila kritična do žaljenja in diskriminiranja na spletu. Meghan je v podkastu ob svetovnem dnevu duševnega zdravja v soboto opozorila, da je bila leta 2019 na vrhu oseb, ki so jih zasledovali spletni troli.