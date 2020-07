V tožbi med drugim piše, da je par nedavno izvedel, da nekdo prodaja fotografije njunega 14-mesečnega sina in trdi da so bile posnete med nedavnim sprehodom v Malibuju. A Archie ni bil niti v javnosti niti v Malibuju, odkar se je družina preselila v Kalifornijo, trdita tožnika. Ob tem navajata, da so njunega sina brez njune vednosti očitno fotografirali na domačem dvorišču.

Vsak posameznik ima v Kaliforniji z zakonodajo zagotovljeno pravico do zasebnosti v lastnem domu. To pomeni, da posameznikov na njihovem domu ne sme fotografirati ali snemati nihče, tudi če se ne nahaja na njihovem posestvu.

Sussekška vojvoda in vojvodinja sta vložila tožbo, da bi zaščitila svojega sina oz. njegovo pravico do zasebnosti ter ustavila vse, ki želijo z vdori v zasebnost zaslužiti, je za AFP še pojasnil njun odvetnik Michael Kump.