Odločitev o podelitvi letošnje nagrade Korunovi je komisija za literarno nagrado mira za leto 2020 v sestavi Igor Divjak, Petra Koršič kot predsednica, Vesna Mikolič, Tatjana Pregl Kobe in Neda Rusjan Bric sprejela soglasno, so sporočili organizatorji po sobotni slovesnosti v ljubljanskem Cankarjevem domu.

Barbara Korun se je rodila 1963 v Ljubljani, kjer je tudi diplomirala iz slovenistike in primerjalne književnosti in učila slovenščino na gimnazijah. Nekaj let je delala v slovenskih gledališčih, sedaj ima status samozaposlene književnice. Od izida nagrajenega prvenca Ostrina miline (1999) se aktivno ukvarja s moderacijo literarnih dogodkov, bila je članica uredniškega odbora Nove revije in Apokalipse in članica PEN, trenutno je aktivna v Društvu slovenskih pisateljev. Njena četrta zbirka Pridem takoj (2011) je dobila Veronikino nagrado in nagrado zlata ptica za posebne dosežke v poeziji.