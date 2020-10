V šestih občinah so odkrili po več kot 10 novih okužb. Največ, 69, so potrdili v Ljubljani, 19 v Domžalah, 18 v Mariboru, 16 v Kranju, 14 v Škofji Loki in 11 v Kamniku, kažejo podatki sledilnika. Največ aktivnih primerov, 506, je v Ljubljani, po več kot 100 pa jih je še v Mariboru, in sicer 123, in 112 v Kamniku.

V petek so potrdili 16 novih okužb med zaposlenimi v zdravstvu, 15 med zaposlenimi v domovih starejših in osem med oskrbovanci, kažejo podatki sledilnika.

Doslej so v Sloveniji opravili 254.383 testov na novi koronavirus, potrdili 8252 okužb, umrlo je 167 bolnikov s covidom-19.

Na Hrvaškem 486 novih okužb z novim koronavirusom Na Hrvaškem so v preteklem dnevu ob 4576 testiranjih potrdili 486 novih okužb z novim koronavirusom, kar je drugo največje dnevno število okužb pri naših južnih sosedih. V zadnjem dnevu so zaradi covida-19 umrle še štiri osebe.