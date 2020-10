Po drugi strani je oceno 98 od 100 dobilo pet vin: Albert Bichot z Domaine du Clos Frantin 2018, kalifornijska vinska klet Alpha Omega z ERA iz 2017, argentinski vinar Colomé z Lote Especial Tannat 2018 – vsa so rdeča; beli vini pa imata španski Lustau z neletniškim V.O.R.S. in vinarija Rare s šampanjcem Brut iz leta 2006. Preostali boljši so dobili ocene 97, tudi nekatera najboljša slovenska vina in seveda najboljši Marjan Simčič s svojim sladkim vinom Leonardo letnika 2015. Najboljša slovenska vina smo razporedili po ocenah in na koncu pri enakovrednih upoštevali tiste vinarje, ki so imeli med najboljšimi več bolje ocenjenih vin.

Marjan Simčič, Leonardo 2015 – 97 točk Vinar iz Cegla, ki je vse popularnejši tudi v tujini, je z letošnjega glasovanja prišel s sedmimi visoko ocenjenimi vini. Sivi pinot je dobil 87 točk, modri pinot opoka 88 točk, chardonnay opoka 85 točk, sovinjon opoka in rebula opoka 91 točk, merlot opoka 88 točk in omenjeni sladki Leonardo 97 točk, ki ga Decanterjevi ocenjevalci slavijo celo bolj kot naša publika. Zapisali so, da ga je v trgovinah na Otoku mogoče dobiti za 53 funtov (v spletni prodajalni e-vina stane 43 evrov), kar za vino, ki ga strežejo v stekleničkah z 0,375 litra, ni malo. Ocenjevalci pravijo, da je vino živahno in uravnoteženo ter da nobeno vino med letošnjo prvo petdeseterico na svetu ni tako kompleksno, kot ta Marjanova sladka rebula (45 gramov nepovretega sladkorja na liter vina). Dodajajo, da so jim iz kozarca zadišali cvetje in sadje sadovnjakov, meta, borova smola, cvetni prah, med in celo sveže gobe. Mimogrede, ime Leonardo je sladka rebula dobila po Marjanovem sinu. Vino, ki bo dočakalo vsaj petnajst let, gre piti s sladicami, pripravljenimi s karamelo, čokolado ali suhim sadjem. Meditativno gre skupaj tudi s cigarami.

Bjana, Cuvée Prestige Extra Brut 2015 – 97 točk Miran Sirk iz Biljane v Goriških brdih ima med deseterico najboljših slovenskih vin dve penini. Višje ocenjena je zvrst – 60 odstotkov chardonnayja in 40 odstotkov modrega pinota (sveži citrusi in jabolčne note). Druga je penina Blanc de Noir Extra Brut 2016 iz modrega pinota, ki so ji dali oceno 95. Vinska klet Bjana ima, zanimivo, med najboljšimi vini sveta kar pet različnih etiket in niti ena steklenica nima ocene, nižje od 91. V naših trgovinah je cena Cuvée Prestige Extra Brut okoli 28 evrov, Blanc De Noir pa 26 evrov.

Ščurek, Up Rebula 2016 – 97 točk Letos je brez dvoma leto rebule, saj je kar dva ducat vinarjev iz Slovenije in Italije z rebulo oziroma ribollo gialla dobilo visoke ocene, najvišjo družina Ščurek (oče Stojan in pet sinov) iz Plešiva pri Medani, ki je svoji najprestižnejši etiketi Up, s katero je doslej ponujala le rdečo zvrst, dodala še najboljše grozdje rebule. Pomaranče, hruške in cvetne note so prepoznali ocenjevalci na nosu, mi pa dodajmo, da je cena vina, ki ima 13 odstotkov alkohola, pri Koželju konkretnih 50 evrov.

Krapež, Malvazija 2018 – 97 točk Vipavski vinar Martin Krapež iz Vrhpolja, ki se na slovenskem trgu že nekaj časa prebija z različnimi steklenicami merlota, ima na zalogi tudi izvrstno belo in rdečo zvrst z imenom lapor. Tokrat se je na ocenjevanju, kar malce presenetljivo, visoko prebil s svojo malvazijo. Na nosu so navdušeni Decanterjevi kritiki našli mango, začimbe, vaniljo, karamelo, fige in pomaranče, v ustih pa mandarine, kandirane lupine in živahne kisline, da o dolgem slanem zaključku niti ne govorimo. Cena vina, ki ima kar 14 odstotkov alkohola, je okoli 20 evrov.

Marc, Pinela 2019 – 97 točk Tuji ocenjevalci več kot očitno pri naših vinarjih cenijo pridelavo kakovostnih avtohtonih sort. Pri Marcu v Vipavski dolini je doma najboljša pinela. Sveže vino, pravijo, je na nosu blizu ananasu, limoni in meloni, okus pa ima svežino not tropskega sadja in marelice. Celo nekaj osebnosti in šarma so mu pripisali. Vina Marc, poimenovana po družini Marc, sicer domujejo v vasi Slap, kjer so še bolj kot na pinelo ponosni na svoj zelen. Jasno, ob obisku kmetije je mogoče najti tudi sovinjon, rumeni muškat, kabernet, merlot in barbero. Mimogrede: pinela je bila še nekaj tednov nazaj na kmetiji po šest evrov!

Dveri Pax, DP šipon Brut 2016 – 96 točk Danilo Flakus s svojo ekipo počasi in učinkovito razbija mit o štajerskih vinih. Ko govorimo o penini DP šipon, seveda tudi mit o tem, da morajo biti peneča vina s severovzhoda naporno sladka, obetajoč jutranje glavobole. Vino, ki niti v gostilnah ne bi smelo preseči 20 evrov za steklenico, je po mnenju kritikov značilno mineralno in slano na nosu, kjer prideta do izraza tudi kutina in pečena jabolka. Na letošnjem izboru so mojstri iz Jarenine dobili visoke ocene za 14 vin, v preteklosti pa so bili zelo visoko tudi s sladkim slamnatim šiponom.

Klet Brda, Motnik 2014 – 95 točk Naša najpomembnejša klet je na Decanterjevi tekmi nastopila z velikim številom etiket, pa naj gre za njihove baguerje, A+, krasno ali vina, ki jih pridelujejo za dirkaško-gostinskega zvezdnika Ralfa Schumacherja. Dobili so razmeroma visoke ocene, najbolj pa je ocenjevalce navdušila njihova rebula, ki je zrasla na legah Motnik. Kompleksen mareličen in ječmenov sladkor s fino integracijo hrasta, so zapisali. Mi pa naj dodamo, da je mogoče steklenico Motnika, ki mu nekateri pripisujejo že kar terapevtske razsežnosti, starati vsaj 20 let.

Gašper, Selekcija Rebula 2016 – 95 točk Rebulo ponuja tudi somelje Gašper Čarman. Svoja vina razvija iz grozdja, ki zraste v vinogradih pod kontrolo briške kleti. Angleži bodo v svojih prodajalnah zanj odšteli 25 funtov, zapisali pa so, da so zavonjali pikantno pomarančno lupino in marelice, pri okusu pa tudi jabolka, hruške in začinjeno breskev. V spletni vinoteki e-vino boste za to rebulo odšteli 14 evrov in prebrali, da vas prepriča s cvetno noto akacije, medu in karamele. Mimogrede, Čarman ima na Decanterju 2020 šest vin, od tega imajo kar štiri oceno več kot 90.

Klet Krško, Izbor Sauvignon 2010 – 95 točk Na bizeljsko-sremiških gričkih so strokovnjaki iz vinske kleti v Krškem razvili sladki sovinjon. V pollitrskih steklenicah je deset let stara kapljica, za katero pravijo, da ima čudovit vonj medu in cimeta, medtem ko ima kompleksno, a harmonično nebo karamele, zažgane pomaranče, masla in marelice, vse vpleteno v sveže citruse in eksotične note. Lepa iskriva barva starega zlata, vonj po suhem senu, papriki, poprovi meti, rožičih in tropskem sadju – tako pa pravijo v krški kleti, kjer ga prodajajo za 61 evrov.