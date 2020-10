Naježeno in jedrnato: Zemljevidi življenja

Pred časom sem gledala domačo oddajo Ambienti. Tudi zato, ker me zanima, kako ljudje prenavljajo, spreminjajo domove, hiše, sobe. Mogoče bom dobila kakšno idejo, kaj lahko naredim drugače in bolje v svojem domu. To zelo rada delam od nekdaj. Moje starše, ki so mojstri prenavljanja in recikliranja, je večkrat ponoči zbudil hrup. Tisto malo sobico sem obračala naokoli, kolikor se je le dalo. Večkrat sem že slišala, da bi bilo zame najbolje, da bi imela pohištvo na koleščkih.