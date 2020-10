Priročnik za zamenjavo avtokratskega režima neliberalne demokracije z demokratično vlado ali kako Bando spraviti z oblasti

Proti avtokratski oblasti demonstrirajo v Budimpešti in Minsku, v Ljubljani in Beogradu, v Istanbulu in Biškeku. Najdlje so prišli v Biškeku, kjer so s pritiskom množičnih protestov izničili rezultate do skrajnosti korumpiranih volitev. Ampak tam je položaj tudi najbolj dramatičen. Zdaj se avtokratske družine, ki s zasebnimi strankami trideset let obvladujejo državo in ekonomijo, bojujejo s fragmentiranimi množičnimi opozicijskimi skupinami, ki prek družbenih omrežij napadajo klientelistični sistem. Pri tem niso osamljeni. V središču Evrope rešujejo isti problem.