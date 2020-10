Hokejisti Olimpije so po sobotni prepričljivi tivolski zmagi proti Jesenicam tokrat le remizirali v Podmežakli in po seštevku zadetkov na obeh tekmah (8:3) suvereno osvojili prve točke v novi sezoni alpske lige. Ljubljančani z resnejšim pristopom počasi obračajo trend porazov na derbijih z Jesenicami, ki so prejšnji mesec osvojile lovoriko v tekmovanju za slovenski pokal.

Tivolsko moštvo je po zaspanem septembru predramil in motiviral začasni trener Gregor Polončič, ki je bil tudi na gostovanju v Podmežakli na berglah zaradi poškodbe kolena. Olimpija je na Gorenjsko prispela samo s tremi napadi, potem ko so v Ljubljani ostali Čepon, Planko, Mušič, Sotlar in Zajc, medtem ko so Jesenice najbolj pogrešale razigranega Djumića. Železarjem je na domači premieri pred tristo navijači uspelo popraviti vtis po sobotnem polomu v Tivoliju, saj so bili z agresivno igro do zadnjega piska sirene v igri za častno zmago.

Olimpija je na koncu zapravila prednost dveh zadetkov, ki sta ju po boljši igri zrežirala Sever in Čimžar. Ljubljančani so bili sredi tekme v skrbeh, ker je finski vratar Hölsä v bolečinah odšel z ledu in predčasno končal tekmo. V prvi tretjini se je izkazal z ubranjenim kazenskim strelom Jezovšku, do zaključka tekme pa ga je v golu zamenjal Spreitzer. Jesenice je pred zadnjo tretjino v igro vrnil Svetina, ob razpoloženem vratarju Usu pa so bili železarji nagrajeni za vztrajnost z zadetkom Sodje. Olimpija je bila bližje zmagi, a sta Čimžar in Simšič v zaključku stresla okvir vrat.

»Poznalo se je, da smo nastopili zelo oslabljeni in bili izčrpani v zadnjem delu igre. Zelo smo se trudili za zmago, a smo zaradi napak zapravili prednost dveh golov. Po slabem začetku sezone se nam je odprlo v napadu in sedaj gremo v pravo smer. Naš cilj je zmagati na vseh tekmah v alpski ligi,« je povedal napadalec Olimpije Tadej Čimžar. Jeseničan Timotej Kočar je pristavil: »Tokrat smo igrali bolje kot v Ljubljani. Več smo drsali, a to še ni naša prava podoba. Imamo veliko prostora za napredovanje.«

Slovenska predstavnika se bosta na naslednjih tekmah v sklopu regionalne skupine po dvakrat pomerila z nekonkurenčnima zasedbama mladih hokejistov iz Celovca in Linza, nato sledi redni del tekmovanja. Kako se bo odvila letošnja sezona, je velika neznanka, saj sta se v tekmovalnem mirovanju že na uvodu znašli dve italijanski moštvi. V taboru Cortine so v tem tednu odkrili okužbe z novim koronavirusom, v karanteni pa je celotna ekipa Asiaga. Hokejisti Olimpije in Jesenic so prejšnji teden opravili testiranje na covid in ga prestali brez odkritih okužb.