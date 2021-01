Le prvih 15 minut so bili gostje s severozahoda Avstrije konkurenčni in je imel nekaj dela tudi domači vratar Paavo Hölsä. Ko pa je Nik Simšič v 16. minuti načel mrežo tekmecev, se je domačim odprlo in so brez težav strli nasprotnike.

Še v prvi tretjini je za povišanje poskrbel Miha Zajc, zares na plin pa so zeleno-beli stopili v drugi tretjini.

Najprej je v polno zadel Aleš Mušič. Na polovici tekme je goste pred nerešljivo nalogo vrnitve v igro postavil Miha Logar, manj kot dve minuti pozneje je bilo 5:0, ko je zadel še Mark Sever, učinkovito drugo tretjino pa je dokončal Logar z drugim zadetkom na tekmi.

Zmagovalec je bil tako praktično odločen, Ljubljančani pa so v zadnji tretjini spustili ritem in dovolili tekmecem, da so znižali izid in preprečili, da bi vratar Hölsä dvoboj končal z ničlo. Po dveh na hitro prejetih zadetkih v 48. in 50. minuti je nato končni izid za 7:2 postavil Zajc v 51. minuti.

Jeseničani zanesljivo premagali Vipiteno