Uprizoritev Moj mož, ki bo te dni zaživela na odru Ljubljanske Drame, je nastala po dveh zbirkah kratkih zgodb, Moj mož in Nikamor ne grem, makedonske pisateljice Rumene Bužarovske, pod njo pa se podpisuje povsem ženska ekipa ustvarjalk, nad katerimi je bedela režiserka Ivana Djilas. Ta je poleg dramaturginje Ane Duša, ki je poskrbela tudi za prevod iz srbščine, tudi soavtorica priredbe. V predstavi nastopa devet akterk, ki preizprašujejo odnos do žensk v sodobni družbi in vprašanje, kaj je močna ženska.

Rumena Bužarovska je ob tej priložnosti povedala, da morda makedonska družba velja za bolj podvrženo patriarhatu kot slovenska, a je prepričana, da globalna družba v 21. stoletju še vedno ni presegla neenakopravnosti med spoloma in je zato treba nenehno govoriti o tem. Po odzivih prvih testnih gledalcev predstave ugotavlja, da se tudi slovenske ženske lahko identificirajo s to problematiko.

Makedonska avtorica je prevajalka in profesorica ameriške književnosti na Univerzi sv. Cirila in Metoda v Skopju. Doslej je izdala štiri zbirke kratkih zgodb, največ uspeha je doživela prav z zbirko Moj mož (2014), ki je izšla tudi v slovenskem prevodu. Njene literarne protagonistke niso reducirane zgolj na žrtve moških in družbe, ampak gre za aktivne soudeleženke v teh odnosih. Njihova razmišljanja, odločitve in (ne)dejanja pa legitimizirajo obstoj (utesnjujočih) družinskih in družbenih vzorcev.

Režiserko Ivano Djilas je v tekstu, ki ga je sama predlagala za uprizoritev, zanimalo predvsem to, da se ženske, tudi ko delamo napake, spet dvignemo in gremo naprej ter da morda žensko moč izražamo na napačne načine. »Šele čez nekaj časa dojameš, da te zgodbe ne govorijo o eni sami ženski. Občutek je, da smo si vse nekako podobne, četudi so naše poti različne.«