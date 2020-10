V etapi od Castrovillarija do Matere (188 km) je sicer Portugalec Joao Almeida, ki tudi po šestem dnevu Gira nosi rožnato majico, znašel na tleh.

Mladi, 22-letni član ekipe Deceuninck-Quick-step je padel, potem ko je želel popraviti radijski sprejemnik oziroma vzpostaviti povezavo z avtomobilom moštva. Pri tem se je vanj zaletel Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates). Slednji jo je odnesel malce huje, oba pa sta se s pomočjo moštvenih kolegov brez težav vrnila v glavnino pred zaključkom etape.

V njej so hitro glavnini ušli štirje ubežniki, malce pred polovico etape pa so si nabrali več kot devet minut naskoka. Toda glavnina je nato začela stopnjevati ritem, zadnjega od ubežnikov, Avstralca Jamesa Whelana (EF Pro Cycling), pa so ujeli 15 kilometrov pred ciljem.

V kaotičnem zaključku s številnimi kratkimi klanci so bili v ospredju tako sprinterji kot favoriti za skupno zmago. Kilometer pred koncem je napadel Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), a so mu kandidati za rožnato majico sledili. Poskušal je tudi Danec Jakob Fuglsang (Astana), a v zaključku proti sprinterjem vendarle najboljši v skupni razvrstitvi niso imeli možnosti.

Demare je po zmagi v četrti etapi dodal še drugo na letošnjem Giru, tokrat je bil prepričljivo boljši od Matthewsa in Fellineja, ki sta končala več dolžin kolesa za 29-letnim Francozom. Eden od favoritov za današnjo etapno zmago, Slovak Peter Sagan je bil šele osmi.

V petek bo na sporedu sedma etapa od Matere do Brindisija (143 km), v kateri utegne veliko težav povzročati napovedan močan veter.