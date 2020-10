Na televizijskih posnetkih je videti varnostne sile za barikadami ter obiskovalce z zaščitnimi maskami, ki se sprehajajo po ulici, ob kateri so od strelov prerešetane zgradbe. Nekateri obiskovalci nosijo slamnike, drugi mahajo z zastavicami Turčije in Severnega Cipra.

Varoša je nekdanje letovišče na Cipru, ki je od leta 1974 razdeljen na južni, večinsko grški, in severni, večinsko turški del. Do turške invazije leta 1974 je v Varoši živelo 39.000 Grkov, ki so pobegnili pred turškimi silami. Odtlej je ta predel pod turškim nadzorom, a ni naseljen. V reševanju ciprskega vprašanja velja vrnitev Varoše ciprskim Grkom za enega od najpomembnejših ukrepov za ponovno vzpostavitev zaupanja med stranema.

Odprtje mesta je v torek napovedal premier mednarodno nepriznanega Severnega Cipra Ersin Tatar. Na napoved so se ostro odzvali na Cipru, v Grčiji in EU, češ da gre za kršitev resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov o Cipru.

Pričakovati je, da bo odprtje Varoše še poslabšalo razmere na območju. Te so v zadnjem času precej napete že zaradi raziskav morskega dna v Vzhodnem Sredozemlju, s katerimi želi Turčija najti nafto in plin. Turčija trdi, da raziskuje v svojem epikontinentalnem pasu, Grčija in Ciper pa, da posega v njuni izključni gospodarski coni.