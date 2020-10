Varoša je na vzhodu Cipra južna četrt pristaniškega mesta Famagusta in je bila pred delitvijo otoka leta 1974 glavno letovišče na Cipru, polno luksuznih hotelov s peščeno plažo in čistim morjem, kamor so prihajali tudi takšni gostje, kot so Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch in Brigitte Bardot. Že sama Famagusta je zaradi genovske, beneške, osmanske in britanske arhitekture za turiste zelo privlačna. Tik preden je leta 1974 turška vojska zasedla severni del otoka, so turisti in prebivalci Varoše, večinoma Grki, v strahu pred pokolom zbežali na ozemlje, ki je tedaj postalo grško. Turška vojska je Varošo razglasila za militarizirano območje, medtem ko je Famagusta postala pomembno kulturno in univerzitetno središče ciprskih Turkov.

Varoša je torej za ciprske Grke izgubljeni raj, za ciprske Turke in Turčijo pa je veljala kot glavni adut v pogajanjih s ciprskimi Grki in Grčijo. Menda so jo imeli v Ankari dolgo časa kot zastavek za pogajanja s ciprskimi Grki glede črpanja zemeljskega plina in nafte v ciprskih vodah. Do Varoše, ki je obdana z visoko bodečo žico in stražnimi stolpi, imajo tako od leta 1974 dostop samo turški vojaki. Nekateri hoteli so danes počitniški domovi turških oficirjev. Velika večina hiš, nekdanjih trgovin, lokalov, cerkva in drugih poslopij, v katerih so se naselili kače in zajci, pa žalostno propada ob ulicah, poraslih s travo. Varoša je tako mesto duhov.