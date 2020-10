Jelko Kacin je na novinarski konferenci po dopisni seji vlade sprva dejal, da se število potrjenih primerov povečuje. S 116 okuženih na 100.000 prebivalcev je danes incidenčna številka narasla na 128,8 okuženih. Virus se še naprej najhitreje širi med zdravstvenim osebjem in zaposlenimi na šolah. Novo žarišče je v domu za ostarele v Škofji Loki. Poleg tega je še vedno tako v Pegazovem domu v Rogaški Slatini pa na primer v domu na Jesenicah, kjer je tudi sicer epidemiološka slika na ravni mesta zelo slaba. Popoldne bo zaradi povečanega števila okužb NIJZ podal izjavo o spremenjenem načinu dela.

Strožji policijski nadzor petkovih protestov Vlada je sicer zjutraj na dopisni seji vsled situacije potrdila dva odloka. Prvi se nanaša na omejitev zbiranja, drugi pa na omejitev ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je predstavil prvi odlok: »Gre za odlok, ki je bil najavljane v načrtih oranžnega dela spopadanja z epidemijo in ki znižuje število ljudi, ki se lahko zbirajo na javnih krajih in drugi prostorih. Odlok začne veljati jutri. Zbiranje nad 10 ljudi ni več dovoljeno, dovoljeno pa je, tako kot v preteklosti, zbiranje do 500 ljudi v primeru organiziranih predstav, kulturnih dogodkov, skupščin družb in tako naprej. Pod pogojem, da za ta zbiranja organizator dobi pozitivno mnenje NIJZ,« je povedal notranji minister. Na prireditvah, ki sicer imajo dovoljenje in jih je skladno s tem odlokom možno organizirati, je od polnoči naprej prepovedana kakršnakoli strežba hrane ali pijače. »Policija bo že danes začela z opozorili na odlok, ki stopi v veljavo jutri. Pristop do vseh tistih, ki ta odlok kršijo, bo precej strožji, kot smo ga bili navajeni. Če smo v preteklosti petkove kolesarje, ki so mesece kršili ta odlok, spremljali stoično, brez doslednega legitimiranja in posredovanja podatkov inšpektoratu za zdravje za izdajo kazni, bo to od jutri drugače,« je protivladnim protestom zapretil minister Hojs, pri tem pa opozoril na resnost trenutne situacije. »Ne smemo si zatiskati oči, da so bila ravno ta petkova kolesarjenja ena najbolj evidentnih in grobih kršitev v zadnjih treh, štirih mesecih,« je še dejal notranji minister. Podatka, koliko ljudi se je okužilo z novim koronavirusom na petkovih protestih, ki so posebej velik trn v peti vlade, sicer nima. - Strežba v lokalih po novem le za mizami, v trgovinah omejitev števila kupcev

Brez zakusk Odlok po Hojsovih besedah velja za zbiranje na javnih krajih in vseh drugih prostorih, vključno z zasebnimi. A to ne pomeni, da bo inšpekcijski nadzor možen v stanovanju posameznika, je dejal Hojs. Bodo pa lahko inšpektorji nadzorovali spoštovanje odloka v zasebnih druženjih, denimo v restavracijah, gostilnah ali društvih. Pri omejevanju omogočanja zakusk na prireditvah so po Hojsovih besedah sledili ugotovitvam epidemiologov, da je bilo kar nekaj okužb v zadnjem času posledica porok, pogrebščin, zabav kolektivov ter pogostitev na različnih prireditvah. Odlok ne predvideva nobenih izjem, kar pomeni, da bodo tudi verske organizacije morale dobiti soglasje NIJZ za obrede z udeležbo nad 10 ljudmi. S tem odlokom ne urejajo zbiranja in dejavnosti v šolah, opredeljujejo pa popoldanske dejavnosti, ki jih ne organizirajo šole, denimo športne dejavnosti, je pojasnil Hojs.

V sredo blizu 400 okužb V torek je število okužb prvič preseglo 300, v sredo se je že približalo 400. Viša se tudi odstotek pozitivnih testov, v sredo jih je bilo med opravljenimi testi 10,59 odstotka pozitivnih. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v Sloveniji 2692 aktivnih primerov okužb. V 14-dnevnem obdobju je okuženih 128 na 100.000 prebivalcev. Podatki sledilnika tudi kažejo, da je bilo sredo potrjenih 35 okužb med zaposlenimi v zdravstvu, dve med zaposlenimi v domovih za starejše in 13 med oskrbovanci domov. Po starostnih skupinah so največ primerov, 82, zabeležili med starimi od 35 do 44 let. Med starimi od 45 do 54 let so jih potrdili 74, v starostni skupini 25-34 pa 67 primerov okužb. Med starimi od 15 do 24 so potrdili 50 okužb, med otroci, starimi od pet do 14 let 22 primerov, med mlajšimi od pet let pa en primer. Med starimi od 55 do 64 let so potrdili 43 okužb, v starostni skupini 65 do 74 let so potrdili 26 primerov in po 11 primerov okužb med starimi od 75 do 84 in starejšimi od 85 let, kažejo podatki sledilnika. V sredo so okužbo potrdili v več kot 110 občinah, največ, 64, v Ljubljani. V prestolnici je trenutno 449 aktivno okuženih. Po 17 okužb so potrdili v Novem mestu in Vrhniki, 15 pa v Domžalah. V Občini Škofljica so potrdili 11 okužb, v Škofji Loki 10. V ostalih občinah so zabeležili manj kot 10 novih okužb. Doslej so v Sloveniji potrdili 7507 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 160 bolnikov s covidom-19. Preberite še: Načrt za sprejemanje omejevalnih ukrepov

Delovanje UKC Maribor zaradi okužb oteženo, a ne zapirajo oddelkov V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so danes zanikali sredino poročanje nekaterih medijev, da zaradi okužb z novim koronavirusom pri zaposlenih zapirajo nekatere oddelke. Direktor Vojko Flis je poudaril, da je zaradi nujnih testiranj na covid-19 res odpadlo nekaj posegov, a zdaj delo na teh oddelkih kljub oteženim razmeram teče dalje. »V zadnjem obdobju je postala že stalnica, da se nam čez vikend pojavljajo posamezniki, ki v ustanovo prinašajo okužbo. To so praviloma zaposleni in to nam povzroča izjemne težave in pomembne reorganizacijske ukrepe. Zaradi tega nismo zaprli nobenega oddelka, je pa včeraj deloma stala intenzivna terapija na kirurgiji, ker smo morali zaposlene testirati. Odpadlo je nekaj načrtovanih programov, drugače pa praviloma ne zapiramo nobenih oddelkov,« je v današnji izjavi za medije zagotovil Flis. »Res pa je, da delo na vseh oddelkih teče nekoliko počasneje,« je dodal.

V jeseniški bolnišnici še narašča število okužb med zaposlenimi V Splošni bolnišnici Jesenice se v zadnjih dneh kadrovska stiska še povečuje. Z novim koronavirusom je okuženih že 27 zaposlenih. V bolnišnici, ki uradno še ni covid bolnišnica, ostajajo tudi okuženi bolniki. Kar nekaj okužb pa se je pojavilo tudi po različnih domovih za starejše na Gorenjskem. V petek so med zaposlenimi imeli 12 potrjenih okužb, večinoma med osebjem v zdravstveni negi, v ponedeljek je številka poskočila na 19, danes pa jih je že 27, so za STA povedali v bolnišnici. Poleg 27 zaposlenih, ki so zaradi pozitivnega testa na okužbo v bolniškem staležu, je odsotnih še sedem zaposlenih, ki so v karanteni ali izolaciji. Bolnišnico zato pesti velika kadrovska stiska. »Poleg že siceršnjega pomanjkanja medicinskih sester imamo ob sedanjem izpadu velik kadrovski problem,« je poudaril direktor bolnišnice Mark Toplak. Zaradi pomanjkanja kadrov so zaprli oddelke abdominalne kirurgije, poškodbene kirurgije in gastroenterologije, težave z izvajanjem programa imajo tudi na drugih oddelkih. Tako so v bolnišnici nehali izvajati nenujne posege. Zaradi kadrovskega manjka težko pokrivajo še dejavnost dialize.

IJS: Reprodukcijsko število precej naraslo, ne obeta nič dobrega Na Institutu Jožef Stefan (IJS) ocenjujejo, da epidemija covida-19 narašča s podvojitvenim časom 13,3 dni, reprodukcijsko število je naraslo na 1,43. To »ne obeta nič dobrega, še posebej, ker so številke že velike«. Vzroki za takšno rast bi lahko bili začetek študijskega leta, jesensko vreme oz. presežene kapacitete epidemiološkega zajezevanja. »Presežene kapacitete epidemiološkega zajezevanja bi pomenile pozitivno povratno zanko razmaha epidemije, kar bi močno povečalo reprodukcijsko število,« navajajo na IJS. Negotovost podanih napovedi bo velika, dokler se reprodukcijsko število - to kaže, koliko ljudi v povprečju okuži vsak okuženi - ne bo ustalilo, so zapisali v novi oceni stanja, ki so jo objavili v sredo. V njej predvidevajo, da če bi bilo dnevno število pozitivnih testov manjše od 225, bi reprodukcijsko število nekoliko padlo, podvojitveni čas pa bi nekoliko narasel, sicer bo ravno obratno. Kot kaže, se bo zgodilo ravno obratno, saj je vlada danes prek twitterja sporočila, da so v sredo potrdili 387 novih okužb. V torek je sicer dnevni prirastek okužb prvič presegel 300.

»Verjetnost, da srečate kužno osebo, je znatna« »Če družba kot celota ne bomo uspeli bistveno zmanjšati širjenja novega koronavirusa z odgovornim ravnanjem vseh, ne vidimo razloga, zakaj razvoj epidemije ne bi sledil predstavljenim neugodnim krivuljam. Če epidemije ne bomo uspeli sami pravočasno ustaviti, nas bo ustavila ona, kajti naraščajoče eksponentne funkcije se ne da premagati,« napovedujejo raziskovalci pri IJS. Epidemija bo začela pojenjati, če bo reprodukcijsko število manjše od 0,95, kar bi lahko predvidoma dosegli že z doslednim izvajanjem preprostih samozaščitnih ukrepov. »Varujte se, kajti verjetnost, da srečate kužno osebo, je že znatna,« so dodali. Ob trenutni dinamiki epidemije z reprodukcijskim številom 1,43 pa se bo število dnevnih pozitivnih testov v prihodnjem obdobju gibalo od 50 do 450, število hospitaliziranih bo že ob koncu meseca preseglo 400, ob koncu meseca bo tudi več kot 50 bolnikov na oddelku za intenzivno terapijo. Skupno število umrlih bolnikov s covidom-19 pa bi v dobrem mesecu naraslo na več kot 250, kaže projekcija IJS. Sicer pa na IJS ugotavljajo, da je smrtnost v drugem valu epidemije glede na pozitivne teste približno 50-odstotno manjša kot v prvem valu, predvidoma zaradi boljšega zdravljenja.

Na Hrvaškem rekordnih 542 novih okužb Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 5939 testih potrdili 542 okužb z novim koronavirusom, kar je največje dnevno število primerov od začetka epidemije. Zaradi covida-19 je v minulem dnevu umrla ena oseba. Pred tem so na Hrvaškem najvišje dnevno število na novo potrjenih okužb zabeležili 3. septembra, ko so jih našteli 369. V torek so jih potrdili 363, danes pa je padel nov rekord. Glede na danes objavljena poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ novih okužb v osiješko-baranjski županiji, od koder poročajo o 56 primerih. Iz še dveh slavonskih županij poročajo o 38 novih okužbah. V splitsko-dalmatinski županiji so zabeležili 48 primerov. Iz primorsko-goranske županije prihajajo novice o 12 novih primerih, iz istrske pa o enem. Zagrebški gostinci bodo sicer danes z enourno protestno akcijo opozorili na težak položaj, v katerem so se znašli spričo epidemije. Od države zahtevajo oprostitev plačila davka na dodano vrednost (DDV) do 1. marca 2021, znižanje DDV na hrano in pijačo, vključno s kavo, pivom, vinom in brezalkoholnimi pijačami, ter pomoč pri posojilih za likvidnost in investicije. Tako kot njihovi kolegi s hrvaške obale, ki so svoje nezadovoljstvo kazali v prejšnjih tednih, bodo tudi zagrebški gostinci svoje delo ustavili za eno uro. V akciji, poimenovani "2 do 12", ki jo bodo začeli točno ob 11.58, lokalov sicer ne bodo zapirali, ampak gostov ne bodo postregli in ne bodo izdajali računov. V središču Zagreba so sicer danes protestirali tudi frizerji, ki prav tako opozarjajo na poslovne težave zaradi pandemije in zahtevajo nižji DDV. Med drugim je bilo videti napise "DDV: Slovenija 9,5 odstotka, Hrvaška 25 odstotkov".