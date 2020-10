Znanstveniki opozarjajo, da je to jasen kazalnik, da temperature rastejo zaradi izpustov toplogrednih plinov, poroča britanski BBC.

Pri Copernicusu so izpostavili, da so temperature v sibirski Arktiki še vedno nadpovprečne. Potrdili so, da je površina ledu na tem območju druga najmanjša, odkar merijo površino s sateliti.

Glede na ocene bo letošnje leto najtoplejše v Evropi, tudi če bodo temperature v prihodnjih mesecih nekoliko nižje.

Višje globalne temperature sicer med drugim pripisujejo rekordnim gozdnim požarom v Kaliforniji in Avstraliji. Ti so pripomogli tudi k rekordni dnevni temperaturi, ko so v Dolini smrti izmerili 54,4 stopinje Celzija.

Temperaturne rekorde so zabeležili tudi drugod v svetu. V Franciji so na jugu države izmerili največ dežja v enem dnevu v zadnjih sto letih. Kar dvakrat v enem tednu je zapadlo več kot pol metra dežja.

Samantha Burgess iz Copernicusa je za BBC sicer opozorila, da čeprav so ti dogodki neverjetni, ni mogoče pričakovati, da bodo temperature vsako leto višje.