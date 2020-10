Podpredsednica DeSUS Anita Manfreda, ki je veljala za del ožje ekipe nekdanje predsednice stranke Aleksandre Pivec, je danes namreč odstopila s te funkcije, prav tako je zapustila stranko. Po navedbah Janeza Ujčiča, ki je bil v času predsedovanja Pivčeve uradni govorec DeSUS, so razpravo o morebitnem izstopu iz stranke najavili tudi v 16 občinskih odborih, med drugim tudi v mariborskem.

Po prepričanju Jurše se za izstop iz stranke zdaj odločajo predvsem tisti, ki so vanjo prišli pred kratkim. "Imeli so neke določene interese in ker ne vidijo možnosti, da bi jih lahko izpeljali z novim vodstvom, so se odločili za izstop," je dejal.

Po mnenju Jurše pa vsi ne bodo šli. "DeSUS ima več kot 200 občinskih odborov, tako da je pričakovati, da kakšen odbor tudi odstopi, ampak mislim, da številka ne bo tako visoka. Mi si želimo, da vsi tisti, ki so v stranki, v njej tudi ostanejo in ji pomagajo, da se konsolidira," je dejal.

Gantar ocenjuje, da je po ponedeljkovem odstopu Pivčeve z mesta ministrice za kmetijstvo in njenem izstopu iz DeSUS za stranko končano eno od težjih obdobij, za v prihodnje pa se nameravajo znova posvetiti poenotenju stranke in delu v koaliciji, je napovedal.

V DeSUS med drugim do sobote opolnoči zbirajo kandidature za predsednika stranke. Po besedah Jurše je predlogov za kandidate kar precej, a trenutno še ne ve, kdo vse se je že odločil, da bo kandiral.

Tega ne ve niti Gantar, ki mu tudi ni znano, ali je med kandidati nekdanji predsednik stranke Karl Erjavec, "čeprav vem, da ga to verjetno zanima". Na vprašanje, ali bi ga sam podprl, pa je Gantar odgovoril posredno. "Moje mnenje je, da potrebujemo kandidata, ki je izkušen, pozna politiko in delovanje koalicije, in tu se krog kandidatov močno zoži. Bojim se, da brez tega, da stranko prevzame nekdo, ki ima izkušnje, ne bo šlo," je dejal.

"Mi si želimo predvsem, da bo novi predsednika član oziroma članica, ki je že vsaj pet let v stranki, in da ima določene izkušnje z vodenjem, če že ne stranke, pa vsaj kake druge institucije v državi," je dejal Jurša. Ob tem je dodal, da je odločitev, da za predsednika kandidira tudi Gantar, predvsem Gantarjeva osebna odločitev.

Tako Gantar kot Jurša sta si enotna, da prihod kateregakoli predsednika na čelo DeSUS sam po sebi ne more prinesti odločitve, da stranka več ne bi bila del koalicije. "Odločitev o sodelovanju v koaliciji namreč ni v rokah samo enega človeka. Tema o izstopu bi se lahko odprla šele, če bi stvari potekale v napačno smer, denimo da se ne bi izvrševalo koalicijskega programa ali bi se sprejemale odločitve, ki niso v skladu z videnji DeSUS. V tem trenutku razloga za odpiranje te teme ne vidim," je dejal Gantar.

Tudi Jurša je dejal, da vprašanje obstoja v koaliciji ni vprašanje ene osebe, ampak organov stranke, še posebej pa poslanske skupine: "V poslanski skupini smo začrtali svojo pot in smo rekli, kako in na kakšen način bomo sodelovali v koaliciji. Povedali smo tudi, kdaj bomo delali analize. Prvo analizo bomo izvedli po enem letu te vlade in videli, kaj je bilo narejenega iz koalicijske pogodbe. V kolikor bo rezultat dober, ostanemo mogoče tudi do rednih volitev, v kolikor ne bo dober, pa je edina pot izstop iz koalicije. Ampak prepričan sem, da nam trenutno dobro kaže."

Nekateri člani, ki so izstopili iz DeSUS ali pa izstop še napovedujejo, omenjajo možnost ustanovitve nove stranke. Gantarja slednje ne skrbi preveč: "V kolikor se bo to zgodilo, jim želim veliko sreče. Je pa treba vedeti, da ima DeSUS veliko prednost, saj bo drugo leto 30 let, kar obstaja. In začeti na novo, glede na izkušnje z novimi strankami, ni enostavno."

Jurša je prepričan, da izstopi in morebitna ustanovitev nove stranke ne pomenijo konec DeSUS.