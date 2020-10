Po pristanku s helikopterjem je živahno stopil na stopnice južnega pročelja Bele hiše, snel masko in naznanil svetu, da se počuti dobro. Nato je brez maske vstopil v poslopje, kjer so bili uslužbenci prav tako brez mask.

Trump se je vrnil v Belo hišo, kjer okreva prva dama Melania Trump, ki je prav tako okužena, tako kot tudi številni uslužbenci Bele hiše.

Pred odhodom iz bolnišnice je znova spravil v obup zdravstvene strokovnjake z obvestilom Američanom, da se jim ni treba bati koronavirusa.

Ponovil je, da se je veliko naučil o koronavirusu, ki da se ga ni treba bati. »Ena stvar je gotova. Ne pustite, da prevlada nad vašim življenjem, ne bojte se, premagali ga boste,« je dejal Trump. Zatrdil je, da so ZDA najboljša država na svetu, ki ima najboljšo zdravstveno opremo in zdravila.

Pričakovanja, da ga bo bolezen spametovala kar zadeva odnos do pandemije, ki je v ZDA zahtevala več kot 210.000 življenj, se tako niso uresničila.

Trump je še vedno prenašalec

Trumpov zdravnik Sean Conley je pred Trumpovo vrnitvijo v Belo hišo na novinarski konferenci dejal, da je predsednik še naprej prenašalec virusa, tako bo še kakšen teden dni. Kljub temu je Trump tvitnil, da bo kmalu nadaljeval kampanjo za volitve, ki bodo 3. novembra.

Da namerava Trump kljub okužbi prihodnji teden sodelovati na soočenju z demokratskim tekmecem Josephom Bidnom, je pozno v ponedeljek za Fox News potrdil njegov tiskovni predstavnik Tim Murtaugh. Soočenje naj bi potekalo 15. oktobra v Miamiju.

Trump je s svojimi izjavami sprožil številne kritike. Biden ga je pozval, naj državljanom pošlje sporočilo o pomenu nošenja mask.

»Upam, da bo predsednik, potem ko je preživel to, kar je preživel - in vesel sem, da se zdi, da se kar dobro drži -, Američanom sporočil pravo sporočilo: maske so pomembne,« je dejal Biden za NBC News v mestni hiši v Miamiju na Floridi.

Na Trumpovo izjavo, da virus ni nevaren, pa se je odzval z besedami: »Povej to družinam, ki so koga izgubile.«

Trumpov zdravnik Conley sicer ni želel povedati, ali in kakšne posledice je covid-19 pustil na predsednikovih pljučih, prav tako ne, kdaj je bil Trumpov test za koronavirus nazadnje negativen. Ta informacija je ključna za vse, ki so bili v stiku z njim v zadnjem tednu dni, pa tudi za vse, ki so bili v stiku s tistimi, ki so bili v stiku s Trumpom.