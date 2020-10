Papeževa enciklika Vsi bratje: “Bogate države morajo denar deliti”

Tudi v svoji tretji encikliki papež Frančišek ostaja zvest ključnim poudarkom svojega pontifikata. Vplivne in bogate – države in posameznike – poziva k dejavnemu oblikovanju bolj pravične in vključujoče družbe, ostro zavrača “dogmo neoliberalne vere” v neomejeno moč trga in roti politike, naj se odrečejo “kratkovidnemu, ekstremističnemu, zamerljivemu in agresivnemu nacionalizmu”.