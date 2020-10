»V aktualni zdravstveni krizi, ko se je obupalo in izgubilo orientacijo, smo mnenja, da je prišel čas, da se podpiše globalni izobraževalni pakt za in z mlado generacijo,« je v videosporočilu pozval papež. V paktu bi morali obvezati družine, skupnosti, šole, univerze, ustanove, vlade in celotno človeštvo, da otroke izobrazijo v zrele ljudi, je dodal.

Vatikan trenutno gosti svetovni vrh o izobraževanju. Idejo za boljše pogoje za šolanje je imel papež že pred koronavirusno krizo. Danes je opozoril, da bi lahko zaradi gospodarske krize, ki jo je sprožila pandemija covida-19, okoli deset milijonov otrok prekinilo šolanje. Podporo papeževi pobudi je v videosporočilu izrazila tudi generalna direktorica Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) Audrey Azoulay.