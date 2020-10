Veliki slovenski derbi, ki je bil skromen po kakovosti, se je končal z remijem in Olimpija je v Ljudskem vrtu neporažena že sedem tekem. Trener Maribora Mauro Camoranesi je spremenil postavitev v sistem 3-4-3, na katerega Olimpija ni bila pripravljena. Čeprav je bila tekma brez gledalcev, so viole svoje mesto zasedle na gradbišču ob zahodni tribuni.

Mariborčani so šli v tekmo bolj odločno, a je Olimpija hitro vzpostavila ravnotežje. Ko so Ljubljančani postajali vse nevarnejši s streli od daleč, ki so veliko obetali, a so bili premalo natančni, je Maribor povedel po pol ure. Po dolgi podaji Klinarja se je Mešanović, ki je bil tokrat v vlogi centralnega napadalca, izognil zanki nedovoljenega položaja. Obramba Olimpije mu je dovolila, da je imel ogromno časa, da je žogo ustavil in jo čez Freliha poslal v mrežo. Olimpija se je v drugem polčasu v lov na izenačenje podala z napadalcem Vukušićem in novincem Marinom. Ljubljančani so znova poskušali s streli od daleč, a so bili premalo natančni, da bi domačega vratarja spravili v težave. Pritisk Ljubljančanov je unovčil najnevarnejši igralec gostov Đorđe Ivanović, ki je mojstrsko zadel za izenačenje v 75. minuti, kar je bil že njegov četrti gol v sezoni.

»To je remi z grenkim priokusom. Počasi napredujemo in postajamo vse bolj homogeni,« je povedal trener Maribora Mauro Camoranesi. »Remi ni slab. Igrali smo tako, kot smo se dogovorili. Gol Maribora nas je zbudil, nato smo zasluženo izenačili,« je menil trener Olimpije Dino Skender.

V taktičnem dvoboju Grabić ugnala Šimundžo »Nismo bili pravi. Predaleč smo stali od igralca, nismo bili dovolj hitri. Bravo je bil boljši in zasluženo zmagal,« je prvi poraz Mure v ligi komentiral trener Ante Šimundža, ki je v Šiški na majhnem, razmočenem in počasnem igrišču naletel na izjemno motiviran Bravo. V taktičnem dvoboju trenerjev je Dejan Grabić z vrhunsko pripravo ekipe ugnal Šimundžo, ki slovi kot najboljši taktik v Sloveniji. »Čestitke igralcem, saj so znova pokazali intenzivnost, ki nas je odlikovala v prejšnji sezoni. Zmaga je popolnoma zaslužena. Glede na naš presing je bila sreča za Muro, da že na odmor ni šla z dvema, tremi goli zaostanka. Imamo dobre temelje za nadaljevanje dela,« je bil navdušen trener Brava Dejan Grabić. Po odhodu Vizingerja in Lotriča je gole namesto njiju začel zabijati poletna okrepitev Filip Dangubić, ki je dvakrat zadel za zmago proti Taboru. Tekma v Kidričevem med Aluminijem in Koprom je bila prekinjena po 16 minutah zaradi močnega dežja. Nadaljevala se bo v torek, 13. oktobra, ob 17. uri.