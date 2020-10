Dosedanji igralec Marseilla je za Bayern podpisal pogodbo do leta 2024, prestop 28-letnega krilnega igralca pa je po poročanju nemških in francoskih medijev ovrednoten na 10 milijonov evrov. Za Bayern že igra šest Francozov, in sicer Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Michael Cuisance in Tanguy Nianzou.

Okrepil se je tudi Leipzig, zasedba nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla. V največje mesto v nemški zvezni deželi Saška prihaja kot posojen igralec italijanske Rome 21-letni Nizozemec Justin Kluivert, sin nekdanjega slovitega napadalca Patricka Kluiverta, ki je globoke sledi pustil pri Ajaxu iz Amsterdama, Barceloni in Newcastlu. Kluivert mlajši se je poleti 2018 iz Ajaxa preselil v Romo v prestopu vrednem 17 milijonov evrov. Za Romo je v 68 nastopih zbral devet golov in deset asistenc. Z Romo ima podpisano pogodbo do konca sezone 2022/23.