Ko kupimo avto, smo praviloma vsaj malo evforični, saj gre pogosto zgolj za potrjevanje ljubezni na prvi pogled. Ne glede na to, ali je naš štirikolesnik nov ali rabljen, bo prej ali slej potreboval pomoč serviserja, da bo znova takšen, kot je bil pred poškodbo ali okvaro, in bo uporabniku služil še vrsto let. Ko avto zapeljemo na servis, si praviloma želimo zgolj eno, da bo čim hitreje nared, pogosto pa pozabljamo, da za to ni dovolj zgolj usposobljen mehanik, temveč predvsem bogata zaloga rezervnih delov. Predstavljajte si samo, koliko različnih modelov ima ena sama znamka, in pomnožite to z nekaj tisoč rezervnimi deli, ki so vgrajeni v vsak avto. Takoj vam bo jasno, da imeti rezervni del na zalogi ni tako zelo samoumevno. In tu stopijo na sceno centralna skladišča.

Eno takšnih skladišč ima tudi skupina Renault oziroma družba Renault Nissan Slovenija v Novem mestu in sodi med zgolj 35 podobnih v svetu. Njegovo poslanstvo pa je zgolj eno: zagotavljati nemoteno dobavo rezervnih delov za avtomobile znamk Renault, Nissan in Dacia v vsej regiji Adriatik, kamor sodijo države nekdanje Jugoslavije. Skladišče so nedavno nadgradili, tako da se danes razprostira na kar 10.000 kvadratnih metrih, v njem pa 30 zaposlenih dela od 6. do 22. ure. Distribuira rezervne dele okoli 200 trgovcem, od tega polovici v Sloveniji. Vsak dan tako skladišče s pomočjo velikih tovornjakov zapusti do 3000 delov. »Naše skladišče je zelo pomembno, ker je skupina Renault ugotovila, da ima v regiji Adriatik velik potencial, v katerega se splača investirati. 95 odstotkov nadomestnih delov imamo ves čas na voljo, na zalogi pa imamo več kot 22.000 kataloških številk delov samo pri Renaultu in Dacii. Glavnino delov dobimo iz Renaultovih pariških centralnih skladišč, za znamko Nissan pa iz regijskega skladišča, ki je v Gyoru na Madžarskem. Nekatere dele dobimo tudi od velikih domačih trgovcev, kot je na primer Bartog, in pri manjših dobaviteljih. Toda govorimo o prometu, ki je manjši od petih odstotkov,« pravi Andrej Slak , direktor skladišča.

Tovornjaki prihajajo vsak dan

Najpomembnejša novost prenovljenega skladišča je, da zdaj ni več potrebno sodelovanje s partnerskim skladiščem v Milanu, temveč je novomeško neposredno povezano s centralnim v Franciji in je hierarhično postalo enakovredno vsem regijskim skladiščem v Evropi. Zagotavljajo, da je več kot 95 odstotkov vseh zahtev uresničenih v največ 48 urah, in to ne glede na model ali starost vozila, v sistemu nadomestnih delov pa je več kot 200.000 postavk. »Na letni ravni imamo 55 milijonov evrov prometa pri Renaultu in pet milijonov pri Nissanu. Vsakodnevno prihajajo k nam iz Pariza veliki tovornjaki, in sicer od dva do pet na dan, iz Gyora pa en tovornjak na dan. Naša lokacija je tik ob avtocesti, zato je dostop za tovornjake enostaven. Več kot polovico prometa ustvarimo v Sloveniji. Podobnih skladišč v Evropi je le 12, naše je eno najmanjših. Ponosni smo, da ga imamo, saj ga denimo nimajo Avstrija, Švica, Češka in Slovaška. Smo produktivni in delamo dobro, saj je reklamacij malo. Pri svojem delu smo povsem avtonomni,« še pojasnjuje Andrej Slak.

Skladišče je povsem digitalizirano, zaposleni pa uporabljajo najsodobnejše brezžične čitalce, ki jim omogočajo urejanje prihodov in odhodov pošiljk v realnem času. V logistiki nadomestnih delov skupine Renault je zaposlenih 3000 ljudi (2600 v Evropi), ki dostavijo več kot milijon delov na dan, njihovih dobaviteljev pa je 1700. Za oskrbo skrbi pet glavnih centrov, trije so v Franciji, po eden pa v Romuniji in Južni Koreji.