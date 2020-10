V soboto niso beležil smrti bolnikov s covidom-19. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je sicer s to boleznijo v Sloveniji doslej umrlo 155 ljudi.

Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili skupaj 6498 okužb z novim koronavirusom, v soboto pa je bilo v državi 2078 aktivnih primerov okužbe.

Največ novih okužb so v soboto potrdili v ljubljanski občini, kjer je po podatkih Sledilnika za covid-19 tudi največ aktivno okuženih, in sicer 359. Po številu aktivnih okužb z 99 sledi mariborska občina.

Največ okužb (33) so v soboto potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, z 31 potrjenimi okužbami je sledila starostna skupina od 45 do 54 let.

Bolniške postelje z bolniki s covidom-19 se v drugem valu polnijo, razmerje med okuženimi in obolelimi pa se zaradi vse več obolelih slabša. Že nekaj časa je dnevno potrjenih od 150 do 200 okužb in število se ne manjša.

"Torej blagi ukrepi, sprejeti proti koncu septembra, niso prijeli, ker se ne jemljejo resno v zadostni meri," je v soboto opozoril premier Janez Janša.