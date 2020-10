»Jutri bo dan resnice. Če bomo jutri ugotovili, da je okužb znova več, se bo morala vlada odločiti za ukrepe,« je včeraj opozoril vladni govorec Jelko Kacin. Glede na to, da je bilo včeraj potrjenih 75 novih okužb, danes pa 189, je bilo pričakovati, da bo vlada predstavila nove ukrepe. Že včeraj je Kacin omenjal možnost nove omejitve druženja na deset ljudi v javnih in zasebnih prostorih brez razlike, kar je potrdil tudi direktor NIJZ Milan Krek.

Uvodoma je vladni govorec Jelko Kacin dejal, da se približujemo največjemu številu zasedenosti postelj v bolnišnicah, kot smo jih imeli v prvem valu. Predsednik vlade Janez Janša je dejal, da so novi ukrepi namenjeni »zajezitvi tega vala in preprečitvi morebitnih hujših posledic tretjega vala, ki bo prišel v času hladnega obdobja. Delujemo bolje kot v času epidemije spomladi in zasledujemo cilj, da z najmilejšimi ukrepi dosežemo največji učinek,« je poudaril.

Osrednji parameter, po katerem ukrepe trenutno sprejemajo, so kapacitete zdravstvenih sistemov oziroma število postelj, ki jih imamo na razpolago za covid-19 bolnike. Ob tem sta ključna parametra tudi samo število okuženih na sto tisoč prebivalcev in število posameznikov, ki se zdravijo na intenzivni negi. Kot je poudaril Janša, so ukrepi za soočanje z drugim valom, razdeljeni na zeleno, oranžno in rdečo polje. Trenutno smo po številu obolelih, po številu zasedenih postelj v bolnišnicah in po številu obolelih v intenzivni negi v oranžnem polju in sprejemamo ukrepe iz drugega paketa.

Do petka omejitve števila ljudi v zaprtih prostorih in omejitve zbiranja V prihodnjih dneh, in sicer najkasneje do petka, bodo sprejeti sledeči ukrepi: strežba samo sedečim za mizami, omejitev zbiranja do 10 ljudi javno in zasebno, z izjemo kulturnih, športnih prireditev ob upoštevanju ukrepov, verskih obredov in porok, prireditve brez zakusk in omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih, (trgovinah, bankah, poštah, uradih) glede na velikost prostora. Ostale ukrepe iz drugega paketa oranžnega polja po besedah premierja že izvajamo.

V 10 do 14 dneh možna ponovna zapora občin ali regij Znotraj oranžnega polja je na razpolago tudi tretji paket ukrepov, ki zajema tudi zaporo posameznih občin ali regij, zaprtje gostinskih lokalov, fitnes centrov in ostalih športnih objektov in prepoved vseh javnih, kulturnih in verskih prireditev. Ti bodo uveljavljeni, ko bo število covid-19 pozitivnih doseglo 120 na 100.000 prebivalcev v štirinajstih dnevih, ko bo število obolelih v bolnišnicah preseglo 180, število obolelih na intenzivni negi pa 30. Kot je poudaril Janša, bi do tretjega paketa ukrepov v oranžnem polju lahko prišli v roku desetih do štirinajstih dni. V rdečem polju, ki predvideva tudi ponovno razglasitev epidemije, bomo, ko bo število covid-19 pozitivnih preseglo 140 na 100.000 prebivalcev v štirinajstih dnevih, ko bo število obolelih v bolnišnicah višje od 250 in ko bo število obolelih na intenzivni negi višje od 50. »Do konca tega leta učinkovitega cepiva, ki bo na voljo vsem, ne bo. V interesu nam je, da virus čimbolj omejimo zdaj, ko še ni hladnega obdobja,« je še pojasnil premier. Dodal je še, da bo minister za zdravje kmalu razglasil območje Črne na Koroško ali tamkajšnji varstveni zavod za ogroženega. Novinarsko konferenco ste lahko spremljali tukaj: