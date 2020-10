Finec Kari Savolainen je v zadnjih dvajsetih letih spletel nerazdružljiv odnos s slovenskim hokejem. Kot uslužbenec hokejske zveze se je doslej pojavljal v različnih vlogah in prav vsi mu priznavajo, da je mojster svojega poklica. Leta 2004 je slovensko reprezentanco kot selektor zadnjič obdržal v skupini A, kasneje pa je sodeloval pri obeh nastopih izbrane vrste na olimpijskih igrah. Ko mu je letos potekla pogodba s hokejsko zvezo, je prejel klic Olimpije in pristal na položaju vodje razvoja ter glavnega svetovalca tivolskega pogona.

Kari Savolainen ni bil prva izbira vodstva ljubljanskega kluba, a se je na koncu izkazalo, da velja za najpriročnejšo rešitev v negotovem času, ki ga narekuje zoprni koronavirus. »Ko smo se vprašali, kakšen slog hokeja želimo gojiti, smo se hitro odločili za finskega, ki nam je zelo blizu in nam ponuja vse, kar si želimo. V igri so bila zanimiva imena, odločili pa smo se za Savolainena, ki je velik poznavalec slovenskega hokeja in je že premikal mejnike na reprezentančni ravni. Je izjemen mentor in predavatelj, ki ima veliko hokejskega znanja. Prepričani smo, da bo s svojim analitičnim pristopom dvignil Olimpijo na višjo raven,« je komentiral predsednik kluba Miha Butara, ki se je po odstavitvi Iva Jana ogreval za prihod tujega trenerja z znanjem in izkušnjami. Vodstvo Olimpije je opravilo pogovore s sedmimi kandidati, vendar se je na koncu odločilo, da bo še naprej zaupalo domačemu kadru. Tivolski kolektiv bo v nadaljevanje sezone pod mentorstvom Savolainena tako popeljal dvojec Gregor Polončič in Matic Kralj.

Savolainen bo zaradi zahtevnih zdravstvenih razmer v svetu z Olimpijo sodeloval na daljavo. Ogledal si bo vse tekme in podal strokovno mnenje, kot je že počel v sodelovanju s slovensko reprezentanco. »Dogovorili smo se, da se Savolainen ne bo vmešaval v način igre, ampak bo svetoval, kako lahko izboljšamo podobo Olimpije na ledu. Vesel sem, da imam tako priznanega mentorja, ki v analizi tekem ponudi veliko dodane vrednosti,« meni Gregor Polončič, ki je lani že vodil Olimpijo, a se ni mogel v celoti dokazati, saj je sezono prekinila epidemija.

Novo sezono spremlja vse več negotovosti, zato se morajo klubi sproti prilagajati zahtevnim razmeram. Potem ko je okužba z novim virusom vdrla v garderobo Olimpije, so trenerji in igralci odšli v samoizolacijo. Ko bodo prejeli rezultate testiranja, se bodo zdravi hokejisti vrnili na led. Lahko se zgodi, da Olimpija jutri ne bo odpotovala v Linz, v soboto pa se začenja redni del alpske lige in gostovanje Gardene v Ljubljani. Zadnji novinec Jan Drozg je s svojim znanjem hitro omrežil soigralce in vodstvo kluba. »Če vsi nasprotniki v alpski ligi ne bodo na naši ravni, smo z vsemi okrepitvami vsaj zaostrili konkurenco znotraj moštva. To pomeni, da kakovostnejši igralci vlečejo voz naprej. Kljub pomanjkanju zahtevnih tekem najvišje ravni se pripravljamo na prehod v višjo avstrijsko ligo,« je zagotovil športni direktor Jože Kovač.