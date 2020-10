Giro je bil doslej vedno v majskem terminu kot prva od treh tritedenskih dirk, zaradi pandemije koronavirusa pa je letos prvič na sporedu za francoskim Tourom. Po prvotnem koledarju bi moral potekati od 9. do 31. maja in se začeti v Budimpešti na Madžarskem (Giro bi se tako že 14. začel zunaj meja Italije, nazadnje v Jeruzalemu v Izraelu leta 2018), a je to preprečil koronavirus, ker madžarska vlada ni mogla zagotoviti ustreznih preventivnih ukrepov. Zato so morali prireditelji spremeniti traso in start preseliti na Sicilijo, za nameček pa se bo Giro delno križal tudi s špansko Vuelto: dirka v Italiji se bo končala 25. oktobra, preizkušnja v Španiji pa se bo začela 20. oktobra.

Nibalijev naskok na tretjo zmago Konkurenca v Italiji bo zaradi letošnjega zgoščenega koledarja precej okrnjena, iz prve deseterice v skupnem seštevku Toura pa bo na Giru nastopil le en tekmovalec – Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana). Lanske zmage ne bo branil Ekvadorec Richard Carapaz, prav tako ne bo tretjeuvrščenega Slovenca Primoža Rogliča, iz zmagovalne trojice pa bo vozil le 35-letni Italijan Vincenzo Nibali. V Messini rojeni veteran z vzdevkom Morski pes iz Messine bo skušal po letih 2013 in 2016 še tretjič stopiti na najvišjo stopničko pred domačimi gledalci – prvi dve zmagi je dosegel v dresu kazahstanske Astane, tretjo bo lovil kot član v ZDA registrirane zasedbe Trek-Segafredo. A na največji svetovni stavnici je med favoriti šele na petem mestu (kvota 9,00), prvi je Britanec Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers, 2,10), sledijo pa mu rojak Simon Yates (Mitchelton-Scott, 4,25), Danec Jakob Fuglsang (Astana) in Nizozemec Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma, oba po 7,00). Letošnja dirka z 21 etapami in s ciljem v Milanu bo dolga 3497,9 kilometra, trasa pa je precej drugačna kot na nedavnem Touru. V Italiji bo kar osem etap, dolgih več kot 200 kilometrov (najdaljša bo 19. z 253 kilometri), v Franciji je bila le ena (218 kilometrov), na Giru bodo kar trije kronometri, na Touru je bil le eden. »To bo zelo zahtevna dirka z zelo težkim zadnjim tednom, ko bo kar nekaj etap s končnim ciljem na vrhu vzpona. Precejšnja neznanka za kolesarje bo tudi oktobrsko vreme v Alpah, zato bo to zanje še dodaten izziv,« napoveduje Franco Pellizotti, nekdanji odlični kolesar (kot član ekipe Liquigas je med letoma 2006 in 2009 dobil tudi tri etape na Giru, leta 2009 pa je bil tretji v skupnem seštevku) in zdajšnji športni direktor ekipe Bahrain-McLaren, za katero vozi kar pet Slovencev: Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Luka Pibernik in Grega Bole.