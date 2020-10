Microsoft je predstavil novi prenosnik surface laptop go, ki se uvršča med najcenejše naprave Microsoftove serije surface. Cenejša je pravzaprav le še tablica surface go2. Cena se pozna pri izbiri strojne opreme, predvsem najcenejšo različico, ki bo v Evropi stala 613,14 evra, bo zaradi skromnega delovnega spomina in nesramno malo prostora za shranjevanje najbolje preskočiti. Za prvo zares uporabno napravo pa bo treba odšteti že okoli 779 evrov.

Prenosnik je namenjen predvsem uporabnikom, ki v mislih nimajo pretirano zahtevnih računalniških opravil, hkrati pa dajo nekaj na dizajn. To je pravzaprav tisto, kar pri Microsoftovih tablicah in prenosnikih v resnici plačujemo. Podobno zmogljive naprave namreč najdemo tudi po nižjih cenah. To velja tudi za surface laptop go.

Kljub všečni obliki se ob prvih vtisih naprave pojavljajo tudi nekateri pomisleki. Zaslon je sicer občutljiv za dotik, hkrati pa premore le ločljivost 1536x1024, kar je celo manj od tablice surface go 2 z ločljivostjo 1920x1280. Ob tem je ekran prenosnika z diagonalo 31,5 centimetra (12,4 palca) precej večji od omenjene tablice. To ni najbolj obetavna popotnica za napravo, na kateri je zabavni program že tako omejen predvsem na gledanje videovsebin.

Za delo z vrta ali balkona

Da s prenosnikom ne gre računati na kakšno omembe vredno igranje videoiger ali resnejše grafično obdelovanje, pričata odsotnost samostojne grafične kartice in ne nazadnje tudi nekoliko šibkejši Intelov procesor core i5-1035g1. Boste pa z njim brez težav opravljali vsa druga običajna opravila, kot so brskanje po spletu, spletno nakupovanje in predvsem pisarniško delo. Zdi se, da je prav slednje najbolj svetla točka prenosnika. Microsoft namreč obljublja, da pri takšni rabi baterija naprave zdrži do kar 13 ur. To je izrednega pomena za uporabnike, ki želijo opraviti celoten delovnik brez priklopa na električno napajanje, zelo koristno pa je tudi za učence oziroma študente. V času, ko vse več dela opravljamo od doma oziroma z vrta ali balkona, je avtonomija baterije toliko bolj pomembna. Za primerjavo, zmogljivejšim prenosnikom, na katerih lahko igramo resnejše videoigre, tudi ob zelo optimizirani porabi baterijo pogosto izpraznimo že v štirih urah, v nekaterih primerih tudi prej.

Kot rečeno ima izhodiščni model vsega 4 GB delovnega spomina in 64 GB prostora za shranjevanje. Kako malo je to, nakazuje tudi podatek, da Microsoft kot pogoj za namestitev operacijskega sistema windows 10 zahteva 32 GB oziroma že polovico izhodiščnega diska. Srednji model ima 8 GB delovnega spomina in nekoliko bolj sprejemljivih 128 GB prostora. Za model z 8 GB delovnega spomina in 256 GB prostora pa pričakujejo že okoli 974 evrov. Vsi modeli imajo 720p HD-kamero ter po en vhod tipa USB-C in USB-A. Poleg tega še vhod za slušalke.

Za slovenskega potrošnika so imele surface naprave doslej tudi slabost, da smo jih morali uvoziti na lastno pest. To naj bi se zdaj (vsaj za nekatere naprave) končalo. Microsoft je namreč napovedal širitev prodaje v enajst dodatnih evropskih držav. Med njimi je tudi Slovenija. Kdaj se bo prodaja začela tudi pri nas, za zdaj ni jasno. Nemcem bodo prenosniki surface laptop go dostopni od 20. novembra dalje.