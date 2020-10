Do investicije v razvoj IKT infrastrukture prihaja v obdobju, ko skuša podjetništvu naklonjena grška vlada počasi na splet prestaviti tudi sicer pregovorno počasno in neučinkovito javno upravo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V Grčiji bomo vzpostavili podatkovne centre. Ustvarili bomo novo regijo, ki bo vključevala Grčijo in tudi sosednje države," je Smith dejal ob zagonu projekta v Atenah.

Tri podatkovne centre naj bi sicer postavili na širšem območju Aten. Časovnice izvedbe niso podali.

Microsoft ima trenutno v EU podatkovne centre v Nemčiji, Franciji, na Nizozemskem in na Irskem, nove pa postavlja tudi na Poljskem, v Italiji in v Španiji. Dogovor z Grčijo sicer vključuje še izobraževanje za 100.000 grških javnih uslužbencev, zasebnikov, učiteljev in učencev. O projektu se je grška vlada z Microsoftom stran od oči javnosti pogajala več mesecev.

V Grčiji Microsoft postavlja tudi spletno stran z obogateno resničnostjo, na kateri bodo predstavljali starodavno Olimpijo, rojstni kraj olimpijskih iger. Zagnali naj bi jo leta 2021.

Grško gospodarstvo bo zagon še kako potrebovalo. Potem ko država le počasi okreva po katastrofalni finančni krizi, jo je močno prizadela epidemija covida-19. V drugem četrtletju se je grški BDP skrčil za 15,2 odstotka, brezposelnost je porasla na 18,3 odstotka. V celotnem letošnjem letu grška vlada računa na 8,2-odstotni gospodarski upad, prihodnje leto pa naj bi sledila 7,5-odstotna rast.